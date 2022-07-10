В Латвии хотят производить боеприпасы. С участием государства

Информационный доклад, рассмотренный правительством во вторник, является секретным, поскольку содержит информацию о нуждах службы. Например, о нехватке боеприпасов в Вооруженных силах Латвии.

"Мы видим, что сейчас вместе с войной в Украине образовался очень большой дефицит. Некоторые комплектующие фактически приходится ждать по полгода-год. ​​Не говоря уже о самих боеприпасах".

"Поэтому, понимая, что если ситуация останется такой же, может быть затруднено снабжение Вооруженных сил", - подчеркивает государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Для устранения дефицита Минобороны предлагает государству заняться оборонным производством путем создания нового акционерного общества. Правительство концептуально поддержало идею и поручило провести ее оценку.

Гарисонс прогнозирует, что это может занять несколько месяцев.

Новая компания будет представлять собой государственно-частное партнерство, поэтому на начальных этапах также потребуются деньги государственного бюджета.

Минобороны пока не раскрывает сумму, о которой идет речь.

"В Латвии самая большая проблема заключается в том, что у нас много небольших и способных компаний, но в тот момент, когда встает вопрос о запуске массового производства, где должно быть обеспечено и качество, и несколько производителей должны быть объединены вместе, к сожалению, мощность недостаточна", - подчеркивает Гарисонс.

Новое предприятие поможет с массовым производством. Это особенно актуально сейчас, когда в связи с международной обстановкой необходимо увеличить инвестиции в оборонный сектор, говорит Элина Эгле, председатель правления Латвийской федерации предприятий безопасности и обороны (LDAIF).

"И есть сферы, в которые, возможно, частный инвестор не готов вкладываться из-за недостатка компетентности, отсутствия определенного объема, экспортных ограничений и, может быть, еще каких-то причин. И государство должно прийти на помощь и заняться развитием определенных секторов", - поясняет Эгле.

По предварительным оценкам Минобороны, новое предприятие может создать десятки новых рабочих мест.