Вт, 12.07.2022
Несмотря на надежды жителей, снижение цен не имеет под собой никакого экономического обоснования – стоимость строительства продолжает расти, и спрос на жилье в новых проектах будет оставаться высоким. Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Опубликован прогноз на кадастровую стоимость 2023 года

Здание. Иллюстративное фото ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Местные самоуправления и землевладельцы могут начать расчет налога на недвижимость в следующем году, так как Государственная земельная служба опубликовала прогноз на кадастровую стоимость на 2023 год, сообщает lsm.lv.

Решением Сейма планируется сохранить кадастровую стоимость в Латвии без изменений до 2025 года, поэтому прогнозируемая кадастровая стоимость недвижимости равна текущей. Однако если в этом году изменились характеристические параметры земельного участка или строения, то кадастровая стоимость также пересчитывается.

"Если вы отремонтировали недвижимость, добавили еще один этаж или поменяли крышу, кадастровая стоимость обязательно увеличится. Если вы что-то снесли - кадастровая стоимость уменьшится", - поясняют в службе.

Прогнозы кадастровой стоимости, рассчитанные Земельной службой, можно найти на портале электронных услуг Kadastrs.lv.

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