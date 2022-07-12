Опубликован прогноз на кадастровую стоимость 2023 года

Решением Сейма планируется сохранить кадастровую стоимость в Латвии без изменений до 2025 года, поэтому прогнозируемая кадастровая стоимость недвижимости равна текущей. Однако если в этом году изменились характеристические параметры земельного участка или строения, то кадастровая стоимость также пересчитывается.