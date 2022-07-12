Опубликован прогноз на кадастровую стоимость 2023 года

Решением Сейма планируется сохранить кадастровую стоимость в Латвии без изменений до 2025 года, поэтому прогнозируемая кадастровая стоимость недвижимости равна текущей. Однако если в этом году изменились характеристические параметры земельного участка или строения, то кадастровая стоимость также пересчитывается.
"Если вы отремонтировали недвижимость, добавили еще один этаж или поменяли крышу, кадастровая стоимость обязательно увеличится. Если вы что-то снесли - кадастровая стоимость уменьшится", - поясняют в службе.
Прогнозы кадастровой стоимости, рассчитанные Земельной службой, можно найти на портале электронных услуг Kadastrs.lv.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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