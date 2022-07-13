Ассоциация: темп роста цен на продукты питания уменьшается

Цены продолжают расти на все молочные продукты, питьевую воду, а также овощные консервы. С другой стороны, цены на соки выросли по сравнению с предыдущим кварталом, но ниже, чем год назад.

Среди крупяных продуктов продолжают расти цены на овсянку, сахар, макаронные изделия, муку и рис. В то же время в Ассоциации отмечают, что цена на соль стабилизировалась, снизившись по сравнению с предыдущим периодом, но остается выше, чем год назад. То же самое и с манной крупой - если в первом квартале этого года килограмм манной крупы можно было купить в магазине за 1,97 евро, то сейчас ее цена составляет 1,77 евро. С другой стороны, в первом квартале этого года килограмм соли стоил 1,11 евро, а в этом месяце ее можно купить за 0,94 евро.

В группе молочных продуктов цена на творог снизилась по сравнению с предыдущим периодом и прошлым годом.

Цена на творог сейчас такая же, как и два года назад. Например, пачку творога 9% жирности сейчас можно приобрести в магазинах за 1,29 евро.

Цена на яйца снизилась - если в марте этого года цена на яйца размера М в магазинах составляла 2,54 евро, то уже в июне цена снизилась до 1,76 евро, но остается выше, чем год назад.

По данным Ассоциации, цены на мясные продукты в годовом разрезе относительно стабильны. Цены на отдельные группы мясных продуктов выросли, а на другие - снизились по сравнению с прошлым месяцем, однако в целом наблюдается рост. Например, в первом квартале этого года один килограмм бройлера можно было купить в магазинах за 3,97 евро, а сейчас он стоит 4,25 евро.

Цены на фрукты и овощи в настоящее время падают, но они выше, чем год назад.

Цены на растительное масло продолжают расти по сравнению с предыдущим кварталом и прошлым годом. Если в первом квартале этого года литр рапсового масла стоил 3,56 евро, то сейчас его можно купить за 3,98 евро.

С другой стороны, цена кофе превысила уровень прошлого года, а цена чая ниже, чем в аналогичный период прошлого года, и чай дешевле, чем два года назад.