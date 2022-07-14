Эксперт: Цены на продукты могут снизиться после начала отопительного сезона

"Когда мы получим первые счета за отопление, это будет большим давлением на торговцев и производителей.

Я думаю, что это будет момент, когда цены начнут снижаться. (..)

Если у людей совсем не будет покупательной способности, производители и торговцы будут вынуждены продавать большую часть своей продукции ниже себестоимости", - сказала Гулбе.

Она также указала, что продукты питания не стоит покупать надолго вперед, ведь продуктов, которые можно долго хранить, очень мало - это соль, это сахар и консервы. "Покупать наперед - бесполезная трата денег, потому что продукты портятся", - сказала Гулбе, добавив, что, например, масло теряет качество, а макароны и гречку портят вредители.