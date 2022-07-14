Чт, 14.07.2022
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Мерисса Хурма, директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона

Эксперт: Цены на продукты могут снизиться после начала отопительного сезона

Корзина в магазине. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Снижения цен на продукты питания можно ожидать осенью после начала отопительного сезона, так как покупательная способность населения снизится, заявила в программе TV3 "900 секунд" представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

"Когда мы получим первые счета за отопление, это будет большим давлением на торговцев и производителей.

Я думаю, что это будет момент, когда цены начнут снижаться. (..)

Если у людей совсем не будет покупательной способности, производители и торговцы будут вынуждены продавать большую часть своей продукции ниже себестоимости", - сказала Гулбе.

Она также указала, что продукты питания не стоит покупать надолго вперед, ведь продуктов, которые можно долго хранить, очень мало - это соль, это сахар и консервы. "Покупать наперед - бесполезная трата денег, потому что продукты портятся", - сказала Гулбе, добавив, что, например, масло теряет качество, а макароны и гречку портят вредители.

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