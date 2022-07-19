Прогноз: евро может опуститься ниже доллара

О возможном паритете между евро и долларом США говорили еще со времен предыдущего финансового кризиса. Евро пытался вернуться к паритету с долларом США в 2016 году, после чего его цена снова поднялась выше отметки в 1,20 доллара.

Ситуация в Европе довольно мрачная. Она вряд ли радужная и в США, но риски для Европы оцениваются как более высокие. По мере роста неопределенности многие предпочитают "прятаться" непосредственно в долларе США, так как эта валюта востребована как "убежище", когда над горизонтом сгущаются темные тучи.

В случае с Европой список серьезных рисков и неприятностей длинный. На востоке региона идет война, которая может затянуться. Геополитическая ситуация останется сложной даже после ее окончания - близость России у многих создает ощущение сидения на пороховой бочке.

Кроме того, Европа с ее целенаправленно выработанной политикой и зависимостью от российских ресурсов все глубже втягивается в энергетический кризис. В этом смысле самые тяжелые моменты, наверное, еще впереди, потому что российский газ становится недоступным. Как говорят некоторые участники рынка,

чтобы знать, что происходит с евро, посмотрите на газовый рынок.