Netflix ждет самая важная неделя в истории компании

Ожидается, что во вторник, 19 июля, Netflix объявит свои последние финансовые данные за второй квартал этого года. Это, безусловно, станет одним из самых важных событий в 25-летней истории компании.

В общем 2022 год для Netflix стал ужасным - в апреле компания сообщила, что в первом квартале впервые за 10 лет у нее уменьшилось количество подписчиков. В ответ на эту новость стоимость акций Netflix также начала стремительно падать (только в этом году они потеряли 70% своей стоимости), в результате чего компания потеряла миллиарды долларов рыночной стоимости. Весной она была вынуждена уволить более сотни сотрудников.

Потеря подписчиков - не единственная проблема. Прогнозы на второй квартал также не радуют, так как инвесторы прогнозируют продолжение оттока подписчиков.

CNN сообщает, что события вторника могут обозначить будущее как компании, так и всей индустрии потокового вещания.

"Если Netflix сообщит, что количество потерянных подписчиков значительно превышает два миллиона, это будет означать ад для компании.

Рынок стриминга уже очень насыщен, и у инвесторов обязательно возникнут вопросы - что будет дальше и откуда возьмется рост?" - говорит вице-президент исследовательской компании Magid Эндрю Херс.

На прошлой неделе в Netflix объявили, что достигли соглашения с технологическим гигантом Microsoft о рекламе. Для потребителей это будет означать, что появится новый тарифный план, в который будет включена реклама. Если потребитель захочет и в дальнейшем пользоваться сервисом без рекламы, платить, возможно, придется еще больше.

Здесь следует напомнить, что соруководитель Netflix Рид Хастингс годами высказывал негативное отношение к рекламе на стриминговой платформе, но теперь его мысли изменились - есть надежда, что реклама поможет спасти бизнес.

Поможет ли это Netflix в этой непростой ситуации, учитывая, что у брокеров с Уолл-стрит не самое лучшее отношение к компании?

"Как только придет осознание, что Netflix сильно переоценили, ничего хорошего не будет",

- говорит Херс.

Для пользователей стримингового сервиса, напротив, некоторые вещи даже дадут определенные преимущества. Netflix остается мировым лидером в области потокового вещания с более чем 221 миллионом подписчиков по всему миру, предлагая широкий спектр контента. Однако компания заявляет, что проблемы также вызывают "факторы, не зависящие от Netflix, такие как рост инфляции". Поэтому компания надеется избежать чрезмерно жесткой реакции со стороны инвесторов.

"Инвесторы, конечно, дадут Netflix время, чтобы стабилизировать свой корабль. Однако компании необходимо будет предоставить конкретную информацию о том, как именно осуществить переход к стабилизации и устойчивому росту. Многое будет зависеть от коммуникации и от того, какой будет стратегия сохранения лидирующих позиций на рынке потокового вещания. Никому не будет приятно узнать, что компания каждый квартал теряет несколько миллионов абонентов, то есть значительную часть источника дохода", - заключил Херс.