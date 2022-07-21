Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Новая акустическая парадигма или что определяет качество звучания беспроводных наушников?

ФОТО: Publcitātes foto

Еще совсем недавно первые модели беспроводных наушников были настоящим технологическим прорывом, перевернувшим отрасль с ног на голову. С тех пор ведущие мировые производители высокотехнологичного оборудования регулярно представляют новые модели, стремясь предложить пользователям оптимальное качество звука и непревзойденные впечатления от прослушивания. Кажется, что удивить сейчас уже никого невозможно, однако новейшие Huawei FreeBuds Pro 2 предлагают совершенно новую акустическую парадигму, поражая даже самых взыскательных меломанов чистым высокоточным звуком, не скрывающим ни единой детали. Значение качества звука подчеркивают и профессиональные латвийские музыканты.

Компания Huawei в сотрудничестве с музыкальным продюсером z:le (Кристапс Зиле (Kristaps Zīle)) и звукорежиссером и музыкантом Матиссом Кришьянисом (Matīss Krišjānis) создала уникальное произведение с расслабляющими звуками латвийской природы, которое поможет оценить качество наушников. По мнению авторов, процесс прослушивание музыки не менее важно, чем ее создание, поэтому отличное качество звука имеет большое значение в восприятии всех нюансов с кристально чистой детализацией. О факторах, влияющих на качество звука беспроводных наушников, рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

Практически бесконечный частотный диапазон

Качество звука – один из важнейших параметров при выборе наушников, поскольку оно существенно влияет на впечатления от использования. Наилучшее качество звука обеспечивают встроенные в наушники динамики с широким частотным диапазоном, который определяет, насколько хорошо будут слышны различные звуки – от телефонного разговора до насыщенных деталями музыкальных произведений.

ФОТО: Publcitātes foto

«Обеспечивая оптимальное качество прослушивания, новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 оснащены двойной звуковой системой высокого разрешения, которая отдельно анализирует каждый сигнал и обеспечивает наиболее подходящее исполнение. Наряду с широким частотным диапазоном, который намного превосходит возможности восприятия нашего уха – от 14 Гц до 48 кГц, новейшие наушники предлагают слушателю эффект полного «погружения» и позволяют ощутить себя в самом центре звука», – рассказывает эксперт.

ФОТО: Publcitātes foto

Умное активное шумоподавление

Еще одним ключевым фактором в обеспечении идеального качества звука является то, насколько хорошо наушники способны изолировать слушателя от окружающих шумов и одновременно не допускать утечку звука. Поэтому современная технология шумоподавления должна обеспечить пользователю бесперебойное прослушивание в любой момент и независимо от интенсивности окружающих событий.

«Звукоизолирующие наушники называются наушниками закрытого типа, и именно такими являются Huawei FreeBuds Pro 2. Благодаря умной технологии активного шумоподавления, которую обеспечивает передовая система ANC (Active Noise Cancellation) с тремя особо чувствительными микрофонами, наушники способны подавлять шум громкостью до 47 дБ, что позволяет полноценно и беспрепятственно наслаждаться музыкальным произведением или продолжать телефонный разговор, невзирая на внезапные порывы ветра или нежелательные звуки, которые время от времени вмешиваются в процесс», – поясняет М. Тиллерс.

В зависимости от ситуации пользователь может выбрать один из четырех режимов управления окружающим шумом – ультра, уютный, общий, а также режим полета. К тому же умные наушники могут сами выбрать, какой режим использовать, – определяя структуру ушного канала, отслеживая условия ношения и анализируя окружающий шум, умная динамическая система ANC в реальном времени переключает наушники на оптимальный режим шумоподавления.

Разнообразие аудиоэффектов

Любители музыки высоко ценят способность наушников полностью воспроизводить подлинное звучание оригинального произведения, передавая эмоциональную составляющую записи до мельчайших нюансов.

«Созданные в сотрудничестве со знаменитым французским предприятием Devialet, известным своей высококачественной аудиопродукцией, новейшие наушники Huawei способны воспроизводить широкий спектр аудиоэффектов – от глубоких басов до высочайшего фальцета. Помимо бесчисленных аудиоэффектов, Huawei FreeBuds Pro 2 предлагают инструменты для настройки прослушивания в соответствии с предпочтениями каждого пользователя, включая и пожелания самых требовательных слушателей», – подчеркивает эксперт. Беспроводные наушники поддерживают кодек высокого разрешения LDAC и сертифицированы как HWA, так и Hi-Res Audio Wireless, что обеспечивает невероятно быструю передачу до 990 kbps, позволяя наслаждаться ритмами любимой музыки где и когда угодно.

Насладитесь расслабляющими звуками лесов и лугов Латвии, слушая новый саундтрек, созданный латвийскими художниками z:le и Матиссом Кришьянисом в сотрудничестве с Huawei: https://youtu.be/Yc8BZstc8YQ.

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