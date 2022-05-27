Пт, 27.05.2022
России нужно отдать Донецкую область и Крымский полуостров. Анджей Дуда, президент Польши
Анджей Дуда, президент Польши
  • RUS TVNET
  • Проекты
  • HUAWEI
  • Надежные, элегантные и подходящие для любых условий: смарт-часы Watch GT3 Pro

Надежные, элегантные и подходящие для любых условий: смарт-часы Watch GT3 Pro

ФОТО: Publicitātes foto

Общество потребителей переживает очень благодарные времена, чтобы осуществить свои мечты. Остается только сформулировать желание запустить в массы, и рано или поздно какой-нибудь производитель воспримет этот сигнал и выполнит его прямо как джинн в восточных сказках. Хотите карманные телевизоры? Получите. Хотите гарнитуру без проводов? Есть. Хотите возможность звонить через часы, которые к тому же знают почти все о нашем здоровье, могут плавать с нами в море и еще и нырять на дно? Теперь у нас есть и это.

Новейшие смарт-часы Watch GT3 Pro, только что представленные Huawei, появились с рядом важных новостей. Одной из них в настоящее время является стоимость оборудования уровня Pro. А именно, впервые в истории марки элитные часы могут быть официально погружены в морскую воду. Даже если предыдущие модели хорошо выдерживали соленую воду, погружать их в море и океан было не лучшей идеей, так как в ремонте по гарантии было бы отказано. Теперь завод Huawei официально разрешил Watch GT3 Pro броситься в волны, нырнуть в глубину до 30 метров, и даже предлагает программу тренировки для увеличения задержки дыхания.

ФОТО: Publicitātes foto

Иными словами, плавать можно безопасно, долго и глубоко, только после купания устройство желательно промыть под душем, чтобы потом соль не повредила кожу.

Бизнес-класс для занятий спортом

Еще интереснее то, что такие возможности добавляются не к прорезиненным спортивным часам, а к устройству бизнес-класса, которое хорошо смотрится с костюмом или вечерним платьем, но одинаково хорошо сидит и со спортивным костюмом, и с купальником.

Как обычно в последние годы, новые модели подготовлены как минимум в двух вариантах - покрупнее и визуально сдержаннее для джентльменов, и поменьше, но пороскошнее для прекрасной половины. У большей модели на этот раз корпус изготовлен из матового титана и доступен титановый или кожаный ремешок, что меняет цену часов в пределах ста евро. Визуально эта версия аскетична, без украшений и блестящих деталей. Но легкие часы весом 54 грамма чрезвычайно прочны. Титан - один из самых твердых материалов на земле, его дополняет устойчивое к царапинам сапфировое стекло, закрывающее 1,43-дюймовый AMOLED-экран.

Эти часы удобны в использовании. TVNET получил версию стоимостью 399 евро с кожаным ремешком. Они на запястье провели почти две недели без перерыва. В повседневном использовании часы почти не мешает - легко сдвигаются и прячутся под рукавом, плотно прилегает во время занятий спортом и не мешают движениям, не вызывает дискомфорта во время сна. У основания керамики выступ сенсорного блока очень мал и не давит на кожу. Эта область размером с 10-центовую монету — единственное место, где скапливается влага во время занятий спортом, так как она плотно прилегает к руке.

Часы как украшение

В плане дизайна особенно хочется коснуться самой маленькой 43-миллиметровой модели, которая попала в TVNET с ярко-белым керамическим корпусом и керамической застежкой того же цвета. Цена этой версии составляет 499 евро. Для усиления эффекта украшения вокруг экрана сделана волнистая золотая кайма, которая выполнена из 24 волн - по одной на каждый час. Специально проработан дизайн рабочего стола, где есть несколько именно женских заставок.

ФОТО: Publicitātes foto

Стоит выделить дизайн с розами, которые закрываются на восходе солнца, но постепенно расцветают в течение дня. В целом, эти легкие 50-граммовые часы выглядят очень элегантно и роскошно, каждый день создавая у владельца ощущение праздника. В то же время они очень практичны, так как имеет толщину всего в сантиметр, защищены от морской воды и наделены всеми теми же функциями, что и модель, которая побольше. Разница есть только в дизайне, размере экрана (1,32 дюйма) и времени автономной работы. Эта модель на одном заряде теоретически работает до 7 дней, а большая модель - примерно две недели. Если GPS-приемник активировать один раз в день на несколько часов для записи забега или велопоездки, то время работы немного сокращается до пяти и 10 дней соответственно.

Для купания в бассейне и море

Рассматривая пользовательский интерфейс Watch GT3 Pro, принципиальных изменений по сравнению с моделью Watch GT3, представленной осенью, нет. Расположение рабочих столов идентично, часы по-прежнему способны измерять физическую активность в более чем 100 видах спорта, помимо упомянутого выше дайвинга. Дисплей показывает не только время нахождения под водой и текущую глубину, но и скорость погружения и плавания, а также предупреждает, если она слишком высока и может угрожать здоровью из-за быстрой смены давления. Поскольку море и озера пока не кажутся заманчиво теплыми, чтобы опробовать новый режим, испытание будет перенесено на более теплые месяцы. Тем не менее, вы можете начать свой курс тренировки задержки дыхания уже сейчас, чтобы летом вам не приходилось выныривать из воды каждые несколько десятков секунд.

ФОТО: Publicitātes foto

В Watch GT3 Pro сохранены все ключевые возможности для работы со смартфоном. Он может громко и четко удерживать телефонный звонок через встроенный микрофон, пока сопряженный смартфон находится в зоне действия сигнала Bluetooth, позволяет звонить 10 выбранным контактам в адресной книге или отзвонить по пропущенным номерам, получать сообщения и отвечать на них в виде эмодзи или заранее подготовленными фразами на выбранном вами языке. Единственное, до сих пор есть несовместимость с приложением почтового сервиса Gmail, содержимое которого не может быть полностью отображено, а лишь первые строки. С другими протестированными почтовыми платформами таких проблем не наблюдалось. Некоторые просто не хотели показывать эмодзи. Если часы сопряжены со смартфоном Huawei, вы также можете управлять камерой с помощью часов и делать селфи в полный рост или групповые фотографии.

Нарисуйте электрокардиограмму

Из измерений состояния здоровья часы предлагают непрерывный мониторинг сердечного ритма с помощью сенсорной системы TruSeen 5.0+ последнего поколения, измерения насыщения крови кислородом, уровня стресса, качества сна, сожженных калорий и температуры кожи. А теперь важная новинка: впервые в истории смарт-часы Huawei могут сделать электрокардиограмму и, таким образом, обнаружить проблемы с сердечным ритмом.

Хотя производитель утверждает, что это не медицинское устройство и не может гарантировать 100% работоспособность, описано масса случаев, когда смарт-часы помогали пользователю вовремя заметить проблему со здоровьем и обратиться за медицинской помощью до того, как она станет неизлечимой. Будем надеяться, что алгоритм Watch GT3 Pro ECG поможет сделать общество более здоровым, так как измерение частоты сердечных сокращений чрезвычайно просто и может выполняться несколько раз в день. Поместите палец на нижнюю кнопку часов и удерживайте в течение 30 секунд. За это время датчики собирают необходимую информацию, анализируют ее и сообщают, обнаружена ли аритмия. Не исключено, что вскоре будет добавлен еще один раздел, так как на официальном сайте указано, что часы смогут определять эластичность артерий. Это расширит и без того длинный список функций и повысит ценность вращающейся верхней кнопки, что упрощает навигацию по меню. Уже сейчас "короне" приходится делать около пяти оборотов вокруг своей оси, чтобы попасть из верхней части списка в нижнюю.

Можно сказать, что эти две модели Watch GT3 Pro полностью оправдывают свое название Pro и являются лучшими смарт-часами, которые когда-либо производил Huawei. В них много заманчивых вещей - отличный дизайн, яркий и качественный экран, все больше и больше показателей здоровья и, конечно же, характерное для этого гаджета длительное время автономной работы от одного заряда.

Эта статья была написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ
Back