Надежные, элегантные и подходящие для любых условий: смарт-часы Watch GT3 Pro

Как обычно в последние годы, новые модели подготовлены как минимум в двух вариантах - покрупнее и визуально сдержаннее для джентльменов, и поменьше, но пороскошнее для прекрасной половины. У большей модели на этот раз корпус изготовлен из матового титана и доступен титановый или кожаный ремешок, что меняет цену часов в пределах ста евро. Визуально эта версия аскетична, без украшений и блестящих деталей. Но легкие часы весом 54 грамма чрезвычайно прочны. Титан - один из самых твердых материалов на земле, его дополняет устойчивое к царапинам сапфировое стекло, закрывающее 1,43-дюймовый AMOLED-экран.
Эти часы удобны в использовании. TVNET получил версию стоимостью 399 евро с кожаным ремешком. Они на запястье провели почти две недели без перерыва. В повседневном использовании часы почти не мешает - легко сдвигаются и прячутся под рукавом, плотно прилегает во время занятий спортом и не мешают движениям, не вызывает дискомфорта во время сна. У основания керамики выступ сенсорного блока очень мал и не давит на кожу. Эта область размером с 10-центовую монету — единственное место, где скапливается влага во время занятий спортом, так как она плотно прилегает к руке.
Часы как украшение
В плане дизайна особенно хочется коснуться самой маленькой 43-миллиметровой модели, которая попала в TVNET с ярко-белым керамическим корпусом и керамической застежкой того же цвета. Цена этой версии составляет 499 евро. Для усиления эффекта украшения вокруг экрана сделана волнистая золотая кайма, которая выполнена из 24 волн - по одной на каждый час. Специально проработан дизайн рабочего стола, где есть несколько именно женских заставок.
Стоит выделить дизайн с розами, которые закрываются на восходе солнца, но постепенно расцветают в течение дня. В целом, эти легкие 50-граммовые часы выглядят очень элегантно и роскошно, каждый день создавая у владельца ощущение праздника. В то же время они очень практичны, так как имеет толщину всего в сантиметр, защищены от морской воды и наделены всеми теми же функциями, что и модель, которая побольше. Разница есть только в дизайне, размере экрана (1,32 дюйма) и времени автономной работы. Эта модель на одном заряде теоретически работает до 7 дней, а большая модель - примерно две недели. Если GPS-приемник активировать один раз в день на несколько часов для записи забега или велопоездки, то время работы немного сокращается до пяти и 10 дней соответственно.
Для купания в бассейне и море
Рассматривая пользовательский интерфейс Watch GT3 Pro, принципиальных изменений по сравнению с моделью Watch GT3, представленной осенью, нет. Расположение рабочих столов идентично, часы по-прежнему способны измерять физическую активность в более чем 100 видах спорта, помимо упомянутого выше дайвинга. Дисплей показывает не только время нахождения под водой и текущую глубину, но и скорость погружения и плавания, а также предупреждает, если она слишком высока и может угрожать здоровью из-за быстрой смены давления. Поскольку море и озера пока не кажутся заманчиво теплыми, чтобы опробовать новый режим, испытание будет перенесено на более теплые месяцы. Тем не менее, вы можете начать свой курс тренировки задержки дыхания уже сейчас, чтобы летом вам не приходилось выныривать из воды каждые несколько десятков секунд.