Надежные, элегантные и подходящие для любых условий: смарт-часы Watch GT3 Pro

Как обычно в последние годы, новые модели подготовлены как минимум в двух вариантах - покрупнее и визуально сдержаннее для джентльменов, и поменьше, но пороскошнее для прекрасной половины. У большей модели на этот раз корпус изготовлен из матового титана и доступен титановый или кожаный ремешок, что меняет цену часов в пределах ста евро. Визуально эта версия аскетична, без украшений и блестящих деталей. Но легкие часы весом 54 грамма чрезвычайно прочны. Титан - один из самых твердых материалов на земле, его дополняет устойчивое к царапинам сапфировое стекло, закрывающее 1,43-дюймовый AMOLED-экран.

Эти часы удобны в использовании. TVNET получил версию стоимостью 399 евро с кожаным ремешком. Они на запястье провели почти две недели без перерыва. В повседневном использовании часы почти не мешает - легко сдвигаются и прячутся под рукавом, плотно прилегает во время занятий спортом и не мешают движениям, не вызывает дискомфорта во время сна. У основания керамики выступ сенсорного блока очень мал и не давит на кожу. Эта область размером с 10-центовую монету — единственное место, где скапливается влага во время занятий спортом, так как она плотно прилегает к руке.

Часы как украшение

В плане дизайна особенно хочется коснуться самой маленькой 43-миллиметровой модели, которая попала в TVNET с ярко-белым керамическим корпусом и керамической застежкой того же цвета. Цена этой версии составляет 499 евро. Для усиления эффекта украшения вокруг экрана сделана волнистая золотая кайма, которая выполнена из 24 волн - по одной на каждый час. Специально проработан дизайн рабочего стола, где есть несколько именно женских заставок.

ФОТО: Publicitātes foto

Стоит выделить дизайн с розами, которые закрываются на восходе солнца, но постепенно расцветают в течение дня. В целом, эти легкие 50-граммовые часы выглядят очень элегантно и роскошно, каждый день создавая у владельца ощущение праздника. В то же время они очень практичны, так как имеет толщину всего в сантиметр, защищены от морской воды и наделены всеми теми же функциями, что и модель, которая побольше. Разница есть только в дизайне, размере экрана (1,32 дюйма) и времени автономной работы. Эта модель на одном заряде теоретически работает до 7 дней, а большая модель - примерно две недели. Если GPS-приемник активировать один раз в день на несколько часов для записи забега или велопоездки, то время работы немного сокращается до пяти и 10 дней соответственно.

Для купания в бассейне и море