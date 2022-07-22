В Саласпилсе планируют повысить плату за услуги по теплоснабжению

Salaspils siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг тарифный проект на тепловую энергию, предусматривающий повышение тарифов на услуги по поставке тепловой энергии.

До сих пор тариф на производство тепловой энергии составлял 43,37 евро/МВтч, его предлагается повысить до 56,74 евро/МВтч без налога на добавленную стоимость (НДС). Тариф на передачу и распределение тепловой энергии планируется повысить с 16,42 евро/МВтч до 17,81 евро/МВтч без НДС, а тариф на торговлю тепловой энергией останется без изменений на уровне 1,76 евро/МВтч.

При таких изменениях окончательный тариф на тепловую энергию с акцизной составляющей в размере 0,24 евро/МВтч увеличится на 23,9% - с 61,79 евро/МВтч до 76,55 евро/МВтч без учета НДС.

Предлагаемый тариф может вступить в силу 1 сентября. Изменения действующего тарифа связаны с изменением цены на топливо.