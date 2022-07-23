Ринкевич: ракетный удар по Одессе доказывает, что Кремлю доверять нельзя

В своей публикации министр резко осуждает действия России.
Уже сообщалось, что в субботу российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, две из которых попали в морской торговый порт.
Одесский порт играет центральную роль в соглашениях, подписанных Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН в пятницу, 22 июля, которые предусматривают возобновление экспорта заблокированного на Украине зерна через Черное море.
Ранее Украина заявляла, что подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, отказавшись от любых прямых сделок с Москвой. Россия подписала отдельное идентичное соглашение с Турцией и ООН.
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