Сб, 23.07.2022
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Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления

Ринкевич: ракетный удар по Одессе доказывает, что Кремлю доверять нельзя

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Российский ракетный удар по Одессе, который произошел через день после подписания соглашения между Москвой и Киевом о поставках зерна, доказывает, что Кремлю нельзя доверять, написал в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В своей публикации министр резко осуждает действия России.

Уже сообщалось, что в субботу российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, две из которых попали в морской торговый порт.

Одесский порт играет центральную роль в соглашениях, подписанных Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН в пятницу, 22 июля, которые предусматривают возобновление экспорта заблокированного на Украине зерна через Черное море.

Ранее Украина заявляла, что подпишет соглашение о возобновлении экспорта зерна только с Турцией и ООН, отказавшись от любых прямых сделок с Москвой. Россия подписала отдельное идентичное соглашение с Турцией и ООН.

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