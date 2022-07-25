Армия конфискует транспортные средства граждан в случае войны. Как и почему это происходит?

При этом лиц, у которых может быть изъята техника, информируют об этом заранее и они получают запрос на мобилизацию имущества. В запросе на мобилизацию указываются как ресурсы или услуги, подлежащие мобилизации, так и другая обязательная информация, которую необходимо знать в случае мобилизации.

Важно подчеркнуть, что мобилизация представляет собой плановый комплекс мероприятий, поэтому Национальные вооруженные силы уже в мирное время определяют необходимые ресурсы и выдают мобилизационные заявки, тем самым своевременно информируя определенных лиц об их обязанностях и ответственности в случае мобилизации.

По большей части для мобилизации материально-технических средств в первоочередном порядке выбираются отдельные производства и наиболее крупные коммерсанты, которые могут предоставить необходимое оборудование или услуги в соответствующих объемах.

Поэтому граждане не должны беспокоиться о том, что принадлежащий им автотранспорт может быть изъят в случае угрозы национальной безопасности.

Почему частный сектор должен быть вовлечен в войну?

В течение нескольких лет в стране ведется работа по созданию и развитию комплексной системы национальной обороны, поэтому гражданское общество (бизнесмены, индивидуальные предприниматели, частные лица) привлекается к выполнению отдельных задач национальной обороны и поддержанию сил и средств, в том числе используя собственное имущество и возможности (услуги).

Материально-технические средства, принадлежащие предпринимателям и частным лицам, а также оказываемые ими услуги должны быть задействованы/использованы в случае войны, поскольку НВС не может постоянно содержать все эти средства, необходимые для выполнения задач национальной обороны. Также имеются услуги, для оказания которых необходимо привлекать исполнителей из гражданского сектора (например, транспортные услуги, проведение инженерных работ, общественное питание и многие другие услуги).

Это особенно актуально, когда такое имущество и услуги не требуются армии регулярно, а только в случае мобилизации.

Боевые действия, начатые Россией в Украине, показывают, что любая военная угроза требует значительных ресурсов для ее преодоления, поэтому важно получить поддержку со стороны национальной экономики.

Поэтому мобилизация служит действенным механизмом, обеспечивающим возможность привлечения из частного сектора определенных материально-технических средств, которые не являются необходимыми для выполнения повседневных задач, но были бы важны для предотвращения национальной угрозы.

Какой закон это определяет?

В Латвии вопрос изъятия материально-технических средств предпринимателей и частных лиц для преодоления государственной угрозы определен в Законе о мобилизации.

Мобилизация - это целенаправленно спланированные и подготовленные государственные меры военной и гражданской обороны по предотвращению государственной угрозы или ликвидации ее последствий с использованием определенных людских, материальных (в том числе транспортных) и финансовых ресурсов.

Целью закона является определение правовых и организационных основ подготовки и проведения мобилизации НВС и национальной системы гражданской обороны, а также оказание услуг и передача материально-технических средств, необходимых для выполнения задач армии и гражданской защиты.

Из Закона о мобилизации вытекают несколько постановлений Кабинета министров - о мобилизационных планах (номер 714), о мобилизационных заявках (номер 873), о проверках мобилизационной готовности и мобилизационных учениях (номер 837) и другие.

Всеобщая мобилизация объявляется только в случае чрезвычайного положения или войны с привлечением всех мобилизационных ресурсов и использованием их на нужды обороны страны в пределах, установленных мобилизационными планами.