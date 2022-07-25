Пн, 25.07.2022
Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Впереди - похолодание. Прогноз синоптиков на ближайшие дни

Дождь в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 26 июля, с запада в Латвию придет холодный атмосферный фронт, но осадков на этой неделе будет немного, прогнозируют синоптики.

В центральной и восточной части страны температура воздуха во вторник повысится до +24...+27 градусов. С запада постепенно усилится облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы.

В середине недели температура воздуха не превысит +18...+22 градуса, ночью местами опустится до +8 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, западный ветер от спокойного до умеренного.

В конце недели атмосферное давление повысится, поэтому выходные могут пройти без осадков, а при слабом ветре температура воздуха после обеда станет на несколько градусов выше.

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