Впереди - похолодание. Прогноз синоптиков на ближайшие дни

В центральной и восточной части страны температура воздуха во вторник повысится до +24...+27 градусов. С запада постепенно усилится облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы.

В середине недели температура воздуха не превысит +18...+22 градуса, ночью местами опустится до +8 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, западный ветер от спокойного до умеренного.

В конце недели атмосферное давление повысится, поэтому выходные могут пройти без осадков, а при слабом ветре температура воздуха после обеда станет на несколько градусов выше.