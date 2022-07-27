У клиентов Elektrum счет повысится на 10-12 евро в месяц

Например, для абонентов с подключением Elektrum ekonomiskais цена на электроэнергию с 1 сентября вырастет на 67% - с 0,14169 до 0,23671 евро за киловатт-час (кВтч).

Бидере пояснила, что для обеспечения стабильного сервиса, соответствующего ситуации на рынке, компания пересматривает цены для клиентов, поскольку цена на электроэнергию продолжает расти. Предложение, доступное на рынке для контрактов на будущий период, находится на уровне выше 200 евро за мегаватт-час (МВтч), но в настоящее время в договорах большинства клиентов цены значительно ниже.

В договорах с потребителями Elektrum изменение цены на электроэнергию будет производиться индивидуально согласно условиям договора и в зависимости от двух факторов - выбранного продукта и момента заключения договора.

Бидере указала, что увеличение может быть как выше, так и ниже, но в среднем оно составит около 65%.

"Ситуация, при которой цены на услуги для клиентов должны быть пересмотрены и изменены, связана с потрясениями этого года. Начатая Россией война резко повысила мировые цены на ресурсы и электроэнергию, в результате по всей Европе наблюдается огромный рост цен на все энергоресурсы", - пояснила представитель Latvenergo.

Она также отмечает, что у многих домохозяйств есть возможности снизить расходы за счет энергоэффективности или привычки экономить.

Также Elektrum предлагает клиентам вариант выровненного платежа, который позволяет платить постоянную среднюю сумму в месяц в течение года.