Кариньш сообщил, когда правительство примет решение о мерах поддержки для жителей

"Рост цен на энергоносители, в том числе на газ, в Латвии и в мире - следствие жестокой войны России в Украине", - говорит Кариньш.

Energoresursu, tostarp gāzes, cenu pieaugums Latvijā un pasaulē ir Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas. Valdība ir konceptuāli lēmusi par atbalsta pakotni iedzīvotājiem 350 miljonu eiro apjomā nākamajā apkures sezonā, noteikumi tā iedzīvināšanai tiek gatavoti uz MK sēdi 9.08. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) July 31, 2022

Уже сообщалось, что 21 июня, правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро,