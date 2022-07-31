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Кариньш сообщил, когда правительство примет решение о мерах поддержки для жителей

rus.tvnet.lv
Кариньш сообщил, когда правительство примет решение о мерах поддержки для жителей
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Premjers Krišjānis Kariņš
Premjers Krišjānis Kariņš Фото: Valsts kanceleja

9 августа правительство рассмотрит правила, которые воплотят в жизнь концептуально принятые правительством меры поддержки для жителей, сообщил Кришьянис Кариньш в Twitter.

"Рост цен на энергоносители, в том числе на газ, в Латвии и в мире - следствие жестокой войны России в Украине", - говорит Кариньш.

Уже сообщалось, что 21 июня, правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро,

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