Чт, 4.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Rīgas ūdens повысит тарифы на услуги водоснабжения и канализации

rus.tvnet.lv
Rīgas ūdens повысит тарифы на услуги водоснабжения и канализации
Facebook OK Telegram Whatsapp
Вода. Иллюстративное фото
Вода. Иллюстративное фото Фото: Katrinphoto/Shutterstock

Муниципальное предприятие Rīgas ūdens готовится с 1 октября повысить тарифы на воду и канализацию, сообщает агентство LETA.

Тариф на услугу водоснабжения планируется поднять с 1,02 до 1,15 евро за кубометр без PVN, или на 12,75%, в свою очередь тариф на услугу канализации - с 0,91 до 1,11 евро, или на 21,98%.

Изменения планируются и в тарифе на очистку сточных вод - он будет увеличен с 0,42 до 0,56 евро, или на 33,33%.

Изменения связаны с ростом расходов на электроэнергию, теплоэнергию и природный газ, пояснили рост тарифов на предприятии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх