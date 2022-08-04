Rīgas ūdens повысит тарифы на услуги водоснабжения и канализации

Тариф на услугу водоснабжения планируется поднять с 1,02 до 1,15 евро за кубометр без PVN, или на 12,75%, в свою очередь тариф на услугу канализации - с 0,91 до 1,11 евро, или на 21,98%.

Изменения планируются и в тарифе на очистку сточных вод - он будет увеличен с 0,42 до 0,56 евро, или на 33,33%.

Изменения связаны с ростом расходов на электроэнергию, теплоэнергию и природный газ, пояснили рост тарифов на предприятии.