Уменьшить теневую экономику в Латвии могут генеральные соглашения в отраслях и объединение предприятий в ассоциации, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе.
Гендиректор СГД назвала отрасли с самым большим удельным весом теневой экономики
Она отметила, что ситуация с долей теневой экономики лучше в тех отраслях, где предприятия объединились в ассоциации, тогда как в отраслях, где ассоциаций мало, ситуация хуже.
Как указала Яунземе, самый большой удельный вес теневой экономики по-прежнему сохраняется в строительстве, но после заключения генерального соглашения в отрасли ее удельный вес уменьшается.
Второй по доле теневой экономики является отрасль общественного питания, где СГД в ходе контрольных мероприятий выявляет нарушения у трети предприятий, когда не выдаются чеки или люди работают нелегально.
На третьем месте по размеру теневой экономики - отрасль автосервисов, а на четвертом - охранные услуги, сообщила Яунземе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!