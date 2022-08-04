Гендиректор СГД назвала отрасли с самым большим удельным весом теневой экономики

Она отметила, что ситуация с долей теневой экономики лучше в тех отраслях, где предприятия объединились в ассоциации, тогда как в отраслях, где ассоциаций мало, ситуация хуже.

Как указала Яунземе, самый большой удельный вес теневой экономики по-прежнему сохраняется в строительстве, но после заключения генерального соглашения в отрасли ее удельный вес уменьшается.

Второй по доле теневой экономики является отрасль общественного питания, где СГД в ходе контрольных мероприятий выявляет нарушения у трети предприятий, когда не выдаются чеки или люди работают нелегально.

На третьем месте по размеру теневой экономики - отрасль автосервисов, а на четвертом - охранные услуги, сообщила Яунземе.