В Елгаве спасатели сняли подростков с крыши десятиэтажного дома

В Елгаве на улице Пумпуру находится высотка, которая выглядит заброшенной уже более двадцати лет. Подростки регулярно бродят по этому небезопасному месту.

"Найдены два человека, они спасены и переданы представителям полиции", - указала представитель Пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня.

Местные жители рассказали, что каждый раз, когда у этого дома останавливается бригада оперативных служб, они готовятся услышать плохие новости.

"Это уже не в первый раз, несколько падали вниз с летальным исходом", - рассказал местный житель. Десять лет назад подросток покончил с собой, выпрыгнув из окна девятого этажа, а еще до этого один парень совершил самоубийство, упав с пятого этажа.

Руководитель строительной инспекции Елгавской думы Наталия Любина признает, что владельца здания многократно призывали к административной ответственности в связи с небезопасной конструкцией и неубранной территорией, однако он отвечает, что ничего в этом контексте делать не будет.

Сейчас строительные инспекторы обследуют здание и готовят новый план, как замуровать появившиеся дыры. Работы по реновации или сносу здания даже не обсуждаются.

Любина указывает, что владелец дома ждет инвесторов, так как вложения потребуются большие, а самому ему это сделать не по силам. Здание стоит законсервированное, и когда его восстановят, сказать сложно.