Инвестиции в общее предприятие Latvenergo и Latvijas valsts meži достигнут миллиарда евро

Он подчеркнул, что еще до 24 февраля, когда началось вторжение России в Украину, рассматривались возможности обеспечения энергонезависимости Латвии.

Кариньш отметил, что для достижения этой цели необходимо использовать местные возобновляемые энергоресурсы и одним из них является энергия ветра. После реализации проекта Латвия из импортера электроэнергии может стать ее экспортером. В настоящее время 40% необходимой электроэнергии Латвия производит сама, а 60% импортирует. Если до сих пор основным источником импорта была Россия, то теперь о нем нужно забыть, подчеркнул премьер.

"Это среднесрочное решение, которое позволит нам с энергетической точки зрения стать полностью независимыми и использовать меньше ископаемых ресурсов", - сказал Кариньш.

Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что мощность запланированных парков ветрогенераторов достигнет 800 мегаватт. Это позволит производить 2,4 тераватт-часов электроэнергии в год, что составляет около 30% годового потребления.