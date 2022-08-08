ВСУ: Россия за войну потеряла 42 340 солдат

С военных действий 24 февраля, по сообщению ВСУ, Россия потеряла 1811 танков, 4070 бронетранспортеров, 960 пушек, 261 многоствольный реактивный минномет, 132 зенитных орудия, 223 самолета, 192 вертолета, 754 беспилотных летательных аппарата, 182 крылатых ракет, 2993 автомобиля и автоцистерны, 15 судов и скоростных лодок и 86 специализированных единиц техники.

Напомним, что подтвердить или опровергнуть такого рода информацию во время военных действий не представляется возможным.