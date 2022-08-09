Линкайтс о Latvijas dzelzceļš: худший сценарий не осуществился

Министр сообщил, что сегодня на закрытой части заседания правительству будут представлены четыре возможных сценария развития и для каждого из этих сценариев рассчитан необходимый объем вложений в железнодорожную инфраструктуру.

Точную сумму Линкайтс не назвал, так как это информация ограниченного доступа, но дал понять, что речь идет о десятках миллионов евро, которые придется выделить LDz.

На вопрос, может ли речь идти о сотнях миллионов, Линкайтс ответил отрицательно.

По словам министра, когда началось российское вторжение в Украину, было понятно, что железная дорога будет одной из тех, кто пострадает больше всего, но на данный момент можно сказать, что худший сценарий не осуществился.

Что касается ситуации в транзитном секторе в целом, то наблюдается рост, например, в грузоперевозках он составляет 13%. Увеличение можно объяснить работой в странах Центральной Азии - Казахстане и Узбекистане.

По словам Линкайтса, пока невозможно прогнозировать, каким будет второе полугодие.

Как сообщалось, во вторник правительство должно принять решение об обеспечении дальнейшей деятельности LDz.

Уже в апреле министр сообщения заявил, что поручил правлению LDz подготовить различные сценарии дальнейшего содержания железнодорожной инфраструктуры, в том числе самый неблагоприятный, при котором железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью полностью прекращается.