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Линкайтс о Latvijas dzelzceļš: худший сценарий не осуществился

rus.tvnet.lv/LETA
Линкайтс о Latvijas dzelzceļš: худший сценарий не осуществился
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Министр сообщения Талис Линкайтс
Министр сообщения Талис Линкайтс Фото: Evija Trifanova/LETA

Не назвав точную сумму, министр сообщения Талис Линкайтс заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что дотации на продолжение деятельности ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) могут измеряться десятками миллионов евро.

Министр сообщил, что сегодня на закрытой части заседания правительству будут представлены четыре возможных сценария развития и для каждого из этих сценариев рассчитан необходимый объем вложений в железнодорожную инфраструктуру.

Точную сумму Линкайтс не назвал, так как это информация ограниченного доступа, но дал понять, что речь идет о десятках миллионов евро, которые придется выделить LDz.

На вопрос, может ли речь идти о сотнях миллионов, Линкайтс ответил отрицательно.

По словам министра, когда началось российское вторжение в Украину, было понятно, что железная дорога будет одной из тех, кто пострадает больше всего, но на данный момент можно сказать, что худший сценарий не осуществился.

Что касается ситуации в транзитном секторе в целом, то наблюдается рост, например, в грузоперевозках он составляет 13%. Увеличение можно объяснить работой в странах Центральной Азии - Казахстане и Узбекистане.

По словам Линкайтса, пока невозможно прогнозировать, каким будет второе полугодие.

Как сообщалось, во вторник правительство должно принять решение об обеспечении дальнейшей деятельности LDz.

Уже в апреле министр сообщения заявил, что поручил правлению LDz подготовить различные сценарии дальнейшего содержания железнодорожной инфраструктуры, в том числе самый неблагоприятный, при котором железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью полностью прекращается.

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