Не назвав точную сумму, министр сообщения Талис Линкайтс заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что дотации на продолжение деятельности ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) могут измеряться десятками миллионов евро.
Линкайтс о Latvijas dzelzceļš: худший сценарий не осуществился
Министр сообщил, что сегодня на закрытой части заседания правительству будут представлены четыре возможных сценария развития и для каждого из этих сценариев рассчитан необходимый объем вложений в железнодорожную инфраструктуру.
Точную сумму Линкайтс не назвал, так как это информация ограниченного доступа, но дал понять, что речь идет о десятках миллионов евро, которые придется выделить LDz.
На вопрос, может ли речь идти о сотнях миллионов, Линкайтс ответил отрицательно.
По словам министра, когда началось российское вторжение в Украину, было понятно, что железная дорога будет одной из тех, кто пострадает больше всего, но на данный момент можно сказать, что худший сценарий не осуществился.
Что касается ситуации в транзитном секторе в целом, то наблюдается рост, например, в грузоперевозках он составляет 13%. Увеличение можно объяснить работой в странах Центральной Азии - Казахстане и Узбекистане.
По словам Линкайтса, пока невозможно прогнозировать, каким будет второе полугодие.
Как сообщалось, во вторник правительство должно принять решение об обеспечении дальнейшей деятельности LDz.
Уже в апреле министр сообщения заявил, что поручил правлению LDz подготовить различные сценарии дальнейшего содержания железнодорожной инфраструктуры, в том числе самый неблагоприятный, при котором железнодорожное сообщение с Россией и Беларусью полностью прекращается.
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