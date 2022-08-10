Максим Галкин опубликовал фото 20-летней давности с Аллой Пугачевой

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы - простите). Вот так он нас увидел", - написал артист в Instagram.

"На пару дней отъехал - а уже скучаю", - добавил он.

Максим Галкин сейчас находится в Эстонии, где дает концерты по городам страны. 8 августа он выступил в Тарту, 9 августа - в Таллинне, а 10 августа состоится его выступление в Йыхви.

После того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что они осуждают агрессивное поведение российских властей, и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где встретились со своими друзьями и где с аншлагом прошли выступления юмориста.