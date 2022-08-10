Министр обороны США: Россия сейчас - это главная угроза Европе

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия ценит дружбу между двумя странами. В ходе встречи обсуждались агрессия России в Украине, а также возможности укрепления безопасности НАТО.

США всегда были близки к странам Балтии, и даже сейчас потенциал сотрудничества не достиг своей высшей точки, отметил министр.

Пабрикс также заявил, что соседнюю Беларусь следует воспринимать как угрозу для Украины, поскольку ее "нельзя воспринимать как суверенное государство". Министр считает, что Беларусь утратила независимость и должна считаться частью государства-агрессора.

Это первый визит Остина в Латвию, а также первый визит министра обороны США в Латвию после вступления страны в НАТО в 2004 году.

С Остином также встретился премьер-министр Кришьянис Кариньш. Они обсудили двустороннее сотрудничество в области безопасности между Латвией и Соединенными Штатами и его дальнейшее укрепление, выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде и продолжение поддержки Украины в борьбе с российской военной агрессией, сообщил агентству LETA пресс-секретарь президента Сандрис Сабаевс.

"Латвия и США - близкие союзники, объединенные общими ценностями - свободой, демократией и верховенством закона. Мы близкие союзники и в хорошие, и в плохие времена. Сейчас, когда Россия ведет жестокую войну в Украине, мы и США едины в работе над укреплением НАТО и оказанием поддержки Украине",

- подчеркнул Кариньш в ходе встречи.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Латвии, с которым особенно важно сотрудничество в сфере безопасности. Кариньш поблагодарил США за многолетнюю поддержку в укреплении безопасности Латвии и Балтийского региона, обеспечение присутствия американских солдат в Латвии с 2014 года и тесное сотрудничество с Национальными вооруженными силами Латвии в обучении и подготовке военных специалистов.

Стороны также обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере закупок вооружений.

В ходе встречи премьер-министр отметил, что Латвия продолжает развивать свой оборонный потенциал, что укрепит безопасность как Латвии, так и Балтийского региона - правительство и Сейм приняли решение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП в течение трех лет. Это будет способствовать закупке необходимого вооружения, созданию нового полигона и укреплению боеспособности армии.

Кариньш заявил, что Латвия продолжит оказывать Украине всяческую поддержку, и подчеркнул, что только победа Украины остановит военные амбиции российского режима.