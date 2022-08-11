Yara Latvija, представляющая в Латвии ведущего мирового производителя и дистрибьютора минеральных удобрений Yara (Норвегия) начала долгосрочное стратегическое сотрудничество с компанией «Magnat Group», начав перевалку, упаковку и хранение минеральных удобрений Yara на «Riga Nordic Terminal». Планируемый годовой объем перевалки и фасовки минеральных удобрений - до 100 000 тонн в год; производительность фасовки - до 150 тонн в час.
Yara Latvija открывает склад фасовки и хранения минеральных удобрений на «Riga Nordic Terminal»
До сих пор фасовка минеральных удобрений в небольших объемах осуществлялась на терминале «Duna» Лиепайского порта; готовая продукция поставлялась заказчикам из портов ближнего зарубежья. Поэтому данное сотрудничество считается стратегически важным шагом для обеспечения максимального качества в сфере упаковки и хранения минеральных удобрений, а также обслуживания клиентов.
«За последние 5 лет Yara значительно увеличила свою долю на рынке и укрепила свои позиции в Латвии. Сотрудничество с «Riga Nordic Terminal» – продуманный и важный шаг для дальнейшего стратегического развития компании, где неизменным остается главный акцент – высокое качество продукции с тщательно отобранных заводов по добыче и производству продукции, которые находятся в основном в Финляндии, Норвегии, Германии и Дании. Наш многолетний партнер по сотрудничеству «Magnat Group» является важным партнером для реализации наших будущих целей», — рассказывая о развитии компании отметил Лаури Хеймала, Коммерческий директор Yara в странах Балтии.
«Мы очень рады приходу Yara в Рижский порт. Сотрудничество с глобальной компанией с высокими стандартами процессов и качества продукции, обеспечивающей поток грузов с высокой добавленной стоимостью – минеральных удобрений – несомненно является положительным фактором не только для порта, диверсифицируя портфель грузов, но и для всей национальной экономики нашей страны в целом. Возможно, больше всего выиграют те, кто работает в аграрном секторе – ведь минеральные удобрения как продукт имеют стратегическое значение для поддержания жизнеспособности и роста отрасли. Рижский порт всегда открыт для новых инициатив и окажет всю необходимую помощь для развития подобных бизнес-инициатив», - сказал Управляющий Рижского Свободного портом Ансис Зелтиньш.
Yara Latvija
Yara Latvija — представительство в Латвии официального производителя и дистрибьютора минеральных удобрений Yara International, работающего на рынке более 10 лет (ранее Norsk Hydro). Компания предлагает продукты, специально адаптированные для латвийского рынка – азотные минеральные удобрения, внекорневые подкормки, консультации агрономов и цифровые инструменты для точного земледелия. Решения, предлагаемые Yara, уникальны тем, что уже содержат наименьшее количество выбросов углерода при производстве азотосодержащих продуктов, предлагая устойчивые сельскохозяйственные решения для каждого фермера.
Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.