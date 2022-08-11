Yara Latvija открывает склад фасовки и хранения минеральных удобрений на «Riga Nordic Terminal»

До сих пор фасовка минеральных удобрений в небольших объемах осуществлялась на терминале «Duna» Лиепайского порта; готовая продукция поставлялась заказчикам из портов ближнего зарубежья. Поэтому данное сотрудничество считается стратегически важным шагом для обеспечения максимального качества в сфере упаковки и хранения минеральных удобрений, а также обслуживания клиентов.

«За последние 5 лет Yara значительно увеличила свою долю на рынке и укрепила свои позиции в Латвии. Сотрудничество с «Riga Nordic Terminal» – продуманный и важный шаг для дальнейшего стратегического развития компании, где неизменным остается главный акцент – высокое качество продукции с тщательно отобранных заводов по добыче и производству продукции, которые находятся в основном в Финляндии, Норвегии, Германии и Дании. Наш многолетний партнер по сотрудничеству «Magnat Group» является важным партнером для реализации наших будущих целей», — рассказывая о развитии компании отметил Лаури Хеймала, Коммерческий директор Yara в странах Балтии.

«Мы очень рады приходу Yara в Рижский порт. Сотрудничество с глобальной компанией с высокими стандартами процессов и качества продукции, обеспечивающей поток грузов с высокой добавленной стоимостью – минеральных удобрений – несомненно является положительным фактором не только для порта, диверсифицируя портфель грузов, но и для всей национальной экономики нашей страны в целом. Возможно, больше всего выиграют те, кто работает в аграрном секторе – ведь минеральные удобрения как продукт имеют стратегическое значение для поддержания жизнеспособности и роста отрасли. Рижский порт всегда открыт для новых инициатив и окажет всю необходимую помощь для развития подобных бизнес-инициатив», - сказал Управляющий Рижского Свободного портом Ансис Зелтиньш.

Yara Latvija

Yara Latvija — представительство в Латвии официального производителя и дистрибьютора минеральных удобрений Yara International, работающего на рынке более 10 лет (ранее Norsk Hydro). Компания предлагает продукты, специально адаптированные для латвийского рынка – азотные минеральные удобрения, внекорневые подкормки, консультации агрономов и цифровые инструменты для точного земледелия. Решения, предлагаемые Yara, уникальны тем, что уже содержат наименьшее количество выбросов углерода при производстве азотосодержащих продуктов, предлагая устойчивые сельскохозяйственные решения для каждого фермера.