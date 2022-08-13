Суббота прошла, но впереди еще жаркое воскресенье. Пока вы отдыхаете, RUS TVNET расскажет вам о самом главном, что произошло за сегодня, 13 августа.
Главное за 13 августа ⟩ Прощание с Интсом Кюзисом, обвинание Шария и депортация российских журналистов
Новости Латвии:
В субботу, 13 августа, в 12:00 в Рижском крематории прошло прощание с ушедшим из жизни депутатом Рижской думы и бывшим начальником Государственной полиции Интсом Кюзисом.
За последний год значительно выросла сумма, которая необходима жителям Латвии для того, чтобы "нормально жить", свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией SKDS.
В ночь на среду, 10 августа, на Таллиннском шоссе произошло серьезное ДТП, к сожалению, со смертельным исходом. Передача Degpunktā выяснила, что на данный момент известно правоохранительным органам о столкновении на обочине трассы.
Полиция до сих пор разыскивает водителя Range Rover, который скрылся с места происшествия после физического нападения на другого водителя, сообщает передача Degpunktā.
12 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Рое. Артист в соцсетях восхитился этим городом и современным концертным залом.
Главное за рубежом:
Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария, подозреваемого в отмывании денег, пишет "Медуза".
Правительство Эстонии ограничит въезд граждан России в Эстонию с 18 августа, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
Российское издание "Известия" сообщило в пятницу, 12 августа, поздно вечером, что их сотрудников сняли с поезда Нарва-Таллинн и задержали в Эстонии. Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, задержанные нарушили визовый режим.
Дело об аннулировании вида на жительство было начато в отношении мужчины, который оскорблял беженок, говорящих по-украински, и угрожал им на пляже Пирита в Таллинне.
Украина лишилась 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа. Часть месторождений была захвачена еще после аннексии Крыма в 2014 году, пишет The Washington Post.
На Балеарских островах в пожаре пострадала совершенно новая суперъяхта, и считается, что ее нельзя будет восстановить. Яхта стоит 23 миллиона евро, и владельцу доставили ее всего пару недель назад, сообщает газета The Guardian.
Интересное чтиво:
В прошлом году в рамках масштабного проекта Rail Baltica было начато строительство железнодорожной станции у аэропорта "Рига". Сейчас нужно признать, что размах проекта и то, что там будет через 5 лет, можно ощутить, лишь глядя в планы и цифровые визуализации строительного проекта, так как, если ехать мимо, может показаться, что там особо ничего не происходит: ограничения на движение - как в случае классического ремонта, кучи щебня на обочинах, видна строительная техника, тракторы, снуют рабочие... Однако нужно понимать, что пока упор делается на так называемой невидимой части проекта - строительстве и подключении инженерных коммуникаций, что является длительным и непростым процессом, особенно принимая во внимание, что в случае конкретного объекта все действия необходимо согласовывать с аэропортом и обеспечивать непрерывность его работы.
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Выступлений российского шоумена Максима Галкина в Эстонии ждали два года. С 2020-го они все никак не могли состояться из-за пандемии. Тогда мы еще и предположить не могли, что в 2022 году начнется война России с Украиной, которая разделит российских знаменитостей на два лагеря. И те, и другие ведут себя очень осторожно, пишет портал Limon.ee.
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