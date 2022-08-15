Компенсации депутатам Сейма: кто за четыре года получил больше всех?

Он сообщил Re:Baltica, что снимал в Риге двухкомнатную квартиру и находился в столице и во время пандемии Covid-19, работая в помещениях Сейма.

Каждую неделю в среднем Кришанс проезжает 700 км - в Резекне и обратно, а также ездит к избирателям. В Риге в основном ходит пешком и авто не использует.

Свыше 33 000 евро в виде компенсаций получил депутат "Согласия" Янис Тутинс, который, согласно декларации о доходах, снимает две квартиры в Риге. Когда ему позвонила журналистка Re:Baltica, депутат был на заседании Сейма и просил перезвонить, но сразу после этого ее номер заблокировал и не отвечал на звонки и с другого телефона.

Третью по размеру компенсацию получил депутат Союза зеленых и крестьян (СЗК) Янис Вуцанс - 32 000 евро за квартиру, бензин и общественный транспорт. Вуцанс, который живет в Вентспилсе, снимает небольшую квартиру в Кенгарагсе. Во время пандемии он также работал в Риге.

Гундарс Даудзе (СЗК), которому компенсирована 31 000 евро, снимает в центре Риги квартиру примерно за 600 евро в месяц, и договор об аренде у него заключен на четыре года. Даудзе с Re:Baltica вначале говорить отказался, нагрубив журналистке, но через мгновение перезвонил, извинился и ответил на вопросы, правда, вновь не без грубостей.

"У меня к вам вопрос - что вы лезете в чужой кошелек и чужую жизнь? (..) Рижанам - им по фигу, они приезжают на троллейбусе или на своей частной машине. А мне, во-первых, на целую неделю приходится покидать свой дом, за который я плачу налоги, коммунальные платежи и т. д., плюс еще в Риге плачу коммунальные. И депутату, который избран не из Риги, это выходит намного дороже и неудобнее. Вы здесь в Риге живете и ничего не понимаете. Попробуйте когда-нибудь вот так поездить", - заявил Даудзе.