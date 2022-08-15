За 7 месяцев этого года грузооборот в Рижском порту вырос на 13,1%

Поток контейнерных грузов в июле оставался стабильным (0,39 млн тонн), немного опережая как июньский показатель (+5%), так и прошлогодний июльский (+7%). В июле объемы переваливаемой портом руды также увеличилось, достигнув 0,24 млн тонн. Обычно руда доставляется в порт судами - так в июле из 5 рудовозов два прибыли с марганцевой рудой, а три покинули порт с железорудными брикетами.

За 7 месяцев 2022 года больше всего в Рижском порту было перевалено лесных грузов – в целом 3,31 млн тонн, что составляет 25% от общего объема перевалки в порту, далее следуют контейнерные грузы (21%, или 2,75 млн тонн) и уголь (20%, или 2,67 млн ​​тонн). Значительный объем в общем портфеле грузов также составляют сельскохозяйственные продукты - 9% или 1,23 млн тонн, что меньше, чем в прошлом году, однако следует отметить, что отгрузка урожая этого года начнется только в августе. За 7 месяцев 2022 года вырос объем перевалки рудных грузов (0,59 млн т; +82,8%), в то же время уменьшились объемы перевалки как металлолома (-45%), так и металлопродукции (-73%). За семь месяцев немного увеличился объем перевалки каменной крошки (+11%), но уменьшились объемы перевалки нефтепродуктов (-28%) и химических наливных грузов (-51%), что напрямую связано с влиянием международных санкций против России и Белоруссии.