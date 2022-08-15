ГЛАВНОЕ ЗА 15 АВГУСТА ⟩ Возможный отказ от осенних каникул в школе, изменения маршрутов троллейбусов и концерт Лободы

Новости Латвии:

Такой турбулентности, которую спровоцировала война в Украине, Латвия не видела со времен баррикад 1991-го года. НАТО присылает тысячи солдат, российские СМИ заблокированы, а за поддержку российской агрессии можно получить реальный срок.

В Латвии может быть рассмотрен вопрос об отказе от школьных каникул в октябре, поскольку к этому времени дети "входят в учебный ритм, мотивированы и полны энергии для учебы".

В целях повышения скорости движения общественного транспорта и снижения влияния пробок на выполнение расписания движения с 23 августа будут внесены изменения в некоторых маршрутах троллейбусов и автобусов на правом берегу Даугавы.

Совет по конкуренции (СК) обнаружил запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.

Как купить рецептурное лекарство для другого пациента? Оказывается, все не так просто! В аптеке будет недостаточно просто объяснить, что вы являетесь родственником человека, или показать документ, удостоверяющий личность, лицо должно быть конкретно делегировано.