Первый и очень жаркий рабочий день подходит к концу. Он принес много новостей. А о самом главном за день, 15 августа, вам расскажет RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 15 АВГУСТА ⟩ Возможный отказ от осенних каникул в школе, изменения маршрутов троллейбусов и концерт Лободы
Новости Латвии:
Такой турбулентности, которую спровоцировала война в Украине, Латвия не видела со времен баррикад 1991-го года. НАТО присылает тысячи солдат, российские СМИ заблокированы, а за поддержку российской агрессии можно получить реальный срок.
В Латвии может быть рассмотрен вопрос об отказе от школьных каникул в октябре, поскольку к этому времени дети "входят в учебный ритм, мотивированы и полны энергии для учебы".
В целях повышения скорости движения общественного транспорта и снижения влияния пробок на выполнение расписания движения с 23 августа будут внесены изменения в некоторых маршрутах троллейбусов и автобусов на правом берегу Даугавы.
Совет по конкуренции (СК) обнаружил запрещенное соглашение между тремя строительными компаниями об условиях участия в одной из частных закупок, сообщили агентству LETA в СК.
Как купить рецептурное лекарство для другого пациента? Оказывается, все не так просто! В аптеке будет недостаточно просто объяснить, что вы являетесь родственником человека, или показать документ, удостоверяющий личность, лицо должно быть конкретно делегировано.
16 и 17 августа в западных и центральных регионах Латвии ожидается сильная жара - температура воздуха поднимется до +33 градусов по Цельсию, сообщается на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Главное за рубежом:
"Ваня, Ванечка, братик, открой глазки, мой малыш, мой любимый, братик. Мама, почему у него закрыты глазки? Мамочка, он умер?". Под такие вопросы одной из своих дочерей Ольга Березка спускалась в подвал. В этот же момент ее мужа Женю пытались вызволить из-под машины, которой его завалило в результате авиаудара. Мариуполь, март этого года. Ад на земле.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу ЧВК "Вагнера" в оккупированной Попасной, сообщает "Радио Свобода".
Политик Алексей Навальный, отбывающий девятилетний срок в колонии во Владимирской области, сообщил, что его впервые за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Формально - за расстегнутую пуговицу.
Бывшую главу правительства Мьянмы признали виновной в нецелевом использовании средств фонда, финансировавшего сферы здравоохранения и образования. 77-летняя Аун Сан Су Чжи отрицает обвинения.
При взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" неподалеку от центра Еревана по меньшей мере шесть человек погибли, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.
Погиб один из лучших летчиков Военно-воздушных сил Украины Антон Листопад.
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"Косуля, лиса, заяц, да, такое было, но я никогда раньше не видел в городе кабана", - прокомментировал пользователь, опубликованные в своем Twitter фотографии огромного кабана.
Злоумышленники разбили стекло в автомобиле латвийского биатлониста Андрея Расторгуева и украли спортивный инвентарь. Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.
14 августа Андрейсала превратилась на один вечер в королевство Светланы Лободы. Иначе это событие назвать невозможно! Лето, жара, танцы, прохладительные напитки, горячие женщины в коротких платьях, корабль у причала и музыка, которая не позволяет стоять на месте.
В результате конкурса три объекта недвижимости были признаны самыми красивыми в Юрмале, сообщили в муниципалитете.
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