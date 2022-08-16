Совет по конкуренции (СК) применил штраф в размере 233 791 евро к PK Serviss, Koro būve и Tavs laikmets за запрещенное соглашение в рамках закупки строительных работ, объявленной частным заказчиком Lyngson, сообщил во вторник, 16 августа, на пресс-конференции председатель СК Юрис Гайкис.
Совет по конкуренции оштрафовал три строительные фирмы
В пресс-конференции приняли участие:
- председатель СК Юрис Гайкис,
- директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите,
- директор департамента ревизии фондов ЕС Минфина Ната Ласмане,
- прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.
Видео: Пресс-конференция на латышском языке
Эти предприятия договорились об условиях участия в закупке Lyngson на проектирование и строительство нового производственного здания в Олайне. Общая сумма закупки составила около 2 млн евро, а завершилась она в конце 2019 года. Производственное здание в настоящее время уже построено.
Как подчеркнул руководитель СК, это первый раскрытый картель в закупке, организованной частным заказчиком.
Как сообщила директор департамента запрещенных соглашений СК Иева Шмите, в ходе расследования было установлено, что PK Serviss и Lyngson уже договорились о строительстве производственного объекта, но затем появилась возможность привлечь к проекту финансирование ЕС, поэтому было принято решение провести фиктивную закупку с привлечением Koro būve и Tavs laikmets, финансовые предложения которых подготовила фирма PK Serviss.
Также это предприятие консультировало заказчика Lyngson, как правильно отклонить поданные якобы конкурентами заявки.
Так как к проекту были привлечены средства ЕС, Европейская прокуратура начала уголовный процесс, и Lyngson должна была вернуть софинансирование ЕС в размере 780 733 евро.
С учетом того, что участвовавшие в картеле предприятия сотрудничали с СК в ходе расследования, к ним применены пониженные штрафы. Предприятие PK Serviss оштрафовано на 99 492 евро, Koro būve - на 128 394 евро, Tavs laikmets - на 5905 евро.
В связи с тем, что в ходе расследования СК получил доказательства о возможных незаконных действиях самого заказчика, материалы дела были переданы для проверки Европейской прокуратуре, которая начала уголовное дело в отношении заказчика о мошенничестве с финансированием ЕС.
Прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс сообщил, что обвинения предъявлены четырем физическим лицам за мошенничество в крупном размере в организованной группе, а также применены меры принудительного воздействия к одному юридическому лицу. В ближайшее время дело планируется передать в суд, и Европейская прокуратура будет просить для обвиняемых условного лишения свободы и денежных штрафов в размере свыше 100 000 евро и в таком же размере штрафа для юридического лица.
Оборот PK Serviss в 2021 году составил 5,172 млн евро, прибыль - 8902 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2004 году, ее владельцами являются Карлис Пленснерс (82,35%) и Имант Кокинс (17,65%).
Koro būve в 2020 году работало с оборотом в размере 6,42 млн евро, а его прибыль составила 190 708 евро. Финансовые данные предприятия за 2021 год еще не опубликованы. Koro būve зарегистрировано в 2001 году, его владельцами являются Ренар Скавронскис (41%), Рамунас Пиекутис (31%), Роберт Скавронскис (20%) и Павел Яблонский (8%).
Tavs laikmets в 2021 году работало с оборотом в размере 406 630 евро, а его убытки составили 57 129 евро. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, оно принадлежит Лайле Аболтине.
Производитель радиаторов отопления Lyngson в 2021 году работал с оборотом в размере 14,739 млн евро, а его прибыль составила 2,851 млн евро. Предприятие зарегистрировано в 2006 году, ее основной капитал составляет 1,138 млн евро. Компания принадлежит норвежской Lyngson Group.
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