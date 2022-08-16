Совет по конкуренции оштрафовал три строительные фирмы

Так как к проекту были привлечены средства ЕС, Европейская прокуратура начала уголовный процесс, и Lyngson должна была вернуть софинансирование ЕС в размере 780 733 евро.

С учетом того, что участвовавшие в картеле предприятия сотрудничали с СК в ходе расследования, к ним применены пониженные штрафы. Предприятие PK Serviss оштрафовано на 99 492 евро, Koro būve - на 128 394 евро, Tavs laikmets - на 5905 евро.

В связи с тем, что в ходе расследования СК получил доказательства о возможных незаконных действиях самого заказчика, материалы дела были переданы для проверки Европейской прокуратуре, которая начала уголовное дело в отношении заказчика о мошенничестве с финансированием ЕС.

Прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс сообщил, что обвинения предъявлены четырем физическим лицам за мошенничество в крупном размере в организованной группе, а также применены меры принудительного воздействия к одному юридическому лицу. В ближайшее время дело планируется передать в суд, и Европейская прокуратура будет просить для обвиняемых условного лишения свободы и денежных штрафов в размере свыше 100 000 евро и в таком же размере штрафа для юридического лица.

Оборот PK Serviss в 2021 году составил 5,172 млн евро, прибыль - 8902 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2004 году, ее владельцами являются Карлис Пленснерс (82,35%) и Имант Кокинс (17,65%).

Koro būve в 2020 году работало с оборотом в размере 6,42 млн евро, а его прибыль составила 190 708 евро. Финансовые данные предприятия за 2021 год еще не опубликованы. Koro būve зарегистрировано в 2001 году, его владельцами являются Ренар Скавронскис (41%), Рамунас Пиекутис (31%), Роберт Скавронскис (20%) и Павел Яблонский (8%).

Tavs laikmets в 2021 году работало с оборотом в размере 406 630 евро, а его убытки составили 57 129 евро. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, оно принадлежит Лайле Аболтине.

Производитель радиаторов отопления Lyngson в 2021 году работал с оборотом в размере 14,739 млн евро, а его прибыль составила 2,851 млн евро. Предприятие зарегистрировано в 2006 году, ее основной капитал составляет 1,138 млн евро. Компания принадлежит норвежской Lyngson Group.