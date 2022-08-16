Проживающие в России пенсионеры больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях, предусматривает принятое сегодня правительством распоряжение "Об открытии счета для выплаты пенсий Латвийской Республики в Российской Федерации".
Проживающие в России пенсионеры не смогут получать латвийскую пенсию в рублях
Проживающие в России пенсионеры не смогут получать латвийскую пенсию в рублях
"Наша главная цель в том, чтобы нам не нужно было производить никаких платежей в российских рублях", - сказал агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.
До начатой Россией войны 24 февраля каждый квартал выплаты для проживающих в России лиц, заработавших пенсию или ее часть в Латвии, осуществлялись в рублях. Сегодня правительство договорилось эту систему изменить, пояснил Эглитис.
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