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Проживающие в России пенсионеры не смогут получать латвийскую пенсию в рублях

rus.tvnet.lv/LETA
Проживающие в России пенсионеры не смогут получать латвийскую пенсию в рублях
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Пенсионер. Иллюстративное фото
Пенсионер. Иллюстративное фото Фото: Oleg Elkov/Shutterstock

Проживающие в России пенсионеры больше не смогут получать латвийскую пенсию в рублях, предусматривает принятое сегодня правительством распоряжение "Об открытии счета для выплаты пенсий Латвийской Республики в Российской Федерации".

"Наша главная цель в том, чтобы нам не нужно было производить никаких платежей в российских рублях", - сказал агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.

До начатой Россией войны 24 февраля каждый квартал выплаты для проживающих в России лиц, заработавших пенсию или ее часть в Латвии, осуществлялись в рублях. Сегодня правительство договорилось эту систему изменить, пояснил Эглитис.

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