Проживающие в России пенсионеры не смогут получать латвийскую пенсию в рублях

"Наша главная цель в том, чтобы нам не нужно было производить никаких платежей в российских рублях", - сказал агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.

До начатой Россией войны 24 февраля каждый квартал выплаты для проживающих в России лиц, заработавших пенсию или ее часть в Латвии, осуществлялись в рублях. Сегодня правительство договорилось эту систему изменить, пояснил Эглитис.