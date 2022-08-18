За шесть с половиной месяцев в систему депозита возвращены 100 миллионов единиц пустых упаковок напитков, а в пунктах депозита в настоящее время сдается до 1,5 миллиона единиц пустых упаковок в день. В свою очередь, с февраля по июль (включительно) на рынок выпущено в целом 187,7 миллиона единиц депозитных упаковок – из них 49 миллионов доставлены в места торговли в июле.
Жители сдали в тароматы уже 100 миллионов единиц упаковки напитков
"Из возвращенных 100 миллионов единиц упаковок приблизительно 46 %, или 46 миллионов, составляют бутылки ПЭТ – для переработки подготовлено более 4600 тюков, которые, если укладывать их один на другой, образуют башню высотой около 3,6 километра, что более чем в четыре раза выше самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа (829,8 м) в Дубае. Благодаря системе депозита мы можем быть уверены в том, что эти упаковки не попадут в природную среду или на полигон и будут на 100 % переработаны; в свою очередь, из переработанного материала можно будет производить новую полезную продукцию", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
Как свидетельствуют данные, почти половина или 48 % депозитных упаковок сданы в Риге и Рижском районе, что объясняется пропорционально большим количеством жителей.
В Видземе были сданы 16 % всех депозитных упаковок, а в Курземе – 14 %. Еще 12 % всех возвращенных в систему депозита упаковок прибыли из Земгале, а в Латгале жители вернули 9 %. Следует учитывать, что большая часть приобретенных депозитных упаковок все еще находится в процессе потребления – еще не опустошена или хранится дома как использованная тара и ждет сдачи в пункт депозита. Более точные тенденции сдачи упаковок в Латвии можно будет определить по истечении первого года работы системы депозита.
В первые шесть месяцев 46 % выпущенных на рынок единиц депозитных упаковок составляли бутылки ПЭТ, 26 % – металлические банки, а еще 22 % – стеклянные бутылки повторного заполнения (ПЗ), которые передаются обратно производителям напитков – эти бутылки после отмывания, наполнения и нового выпуска на рынок можно использовать 10-15 раз, экономя таким образом большое количество энергии и ресурсов. В свою очередь, 6 % выпущенных на рынок единиц упаковок составляют одноразовые стеклянные бутылки, в которые наливается пиво, алкогольные коктейли, лимонады, вода, соки и нектары.
С 1 августа разрешено продавать только упаковки напитков, маркированные латвийским знаком депозита, в связи с чем предполагается, что в систему депозита будет включаться все больше жителей, потому что больше не нужно изучать этикетку напитка, чтобы определить, можно ли сдать упаковку обратно в систему.
Если несплющенную упаковку с латвийским депозитным знаком не удается сдать в таромат, Depozīta Iepakojuma Operators просит отправить адрес депозитного пункта, название магазина, время сдачи и фотографию упаковки с разборчивым штрихкодом и депозитным знаком на электронный адрес: jautajumi@dio.lv или на номер: +371 20224214 в приложении WhatsApp. Если таромат нуждается в опорожнении или техническом обслуживании, просьба обращаться к работникам конкретного магазина.
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