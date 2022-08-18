Жители сдали в тароматы уже 100 миллионов единиц упаковки напитков

"Из возвращенных 100 миллионов единиц упаковок приблизительно 46 %, или 46 миллионов, составляют бутылки ПЭТ – для переработки подготовлено более 4600 тюков, которые, если укладывать их один на другой, образуют башню высотой около 3,6 километра, что более чем в четыре раза выше самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа (829,8 м) в Дубае. Благодаря системе депозита мы можем быть уверены в том, что эти упаковки не попадут в природную среду или на полигон и будут на 100 % переработаны; в свою очередь, из переработанного материала можно будет производить новую полезную продукцию", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.