Летние месяцы, как правило, - время отпусков, и данные банка Luminor показывают, что в июне и июле латвийцы оплачивали различные услуги платежными картами чаще всего в Германии, Швеции, Польше, Италии, Испании, а также в соседних Литве и Эстонии.
Сезон отпусков: в каких странах латвийцы тратят больше всего?
Платили за границей в основном за проживание, питание, посещение кафе и ресторанов, одежду и топливо, а также развлечения.
"Мы видим, что в последние месяцы - а это самое активное время отдыха - туристическая активность людей быстро восстановилась и даже увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнить количество совершенных платежей и суммы потраченных денег в июне и июле этого года с периодом годичной давности, то можно наблюдать значительный рост.
Не исключено, что многие траты латвийцев в Польше и Литве могли быть связаны не только с туризмом, но и с тенденцией покупать товары повседневного пользования за пределами Латвии в связи с ростом цен",
- говорит менеджер по развитию Luminor в странах Балтии Екатерина Зинича.
Чаще всего платят в Польше, а больше - в Италии
По данным Luminor, больше всего платежей в летние месяцы этого года было совершено в Польше - в июне и июле их было в общей сложности более 40 тысяч, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
В среднем за один платеж тратили около 28 евро. Наиболее активные платежи в Польше производились за продукты питания, топливо, составлявшие наибольшую часть расходов, а также за одежду, проживание и питание в заведениях общественного питания. При этом, хотя количество платежей в Германии и Италии было меньше, чем в Польше, средние суммы платежей там оказались выше - 34 и 50 евро соответственно. В Испании за два летних месяца средняя сумма платежа составила 42 евро, а в соседних Литве и Эстонии - 27 евро и 25 евро соответственно.
Картой за границей этим летом платят в два раза чаще
В целом платежи картами в ряде зарубежных стран в этом году по сравнению с прошлым выросли даже в два-три раза. Точно так же во многих странах заметно увеличилось количество потраченных денег - в некоторых местах рост расходов был даже трехкратным. Например, в июне 2021 года в Италии платежи картами Luminor были совершены более 5500 раз, а в июне этого года - почти 15 тысяч раз. Интересно, что в первые летние месяцы этого года расчеты в Великобритании по их количеству и размерам по сравнению с тем же периодом прошлого года почти утроились.
По сравнению с тем же периодом прошлого года активнее всего рассчитывались в Испании и Италии, что может указывать на то, что в прошлом году из-за различных ковид-ограничений люди предпочли путешествовать в более близкие места, в то время как этим летом ослабление ограничений по всей Европе поощряло все более дальние путешествия.
Также данные указывают, что в течение первого полугодия увеличилось количество активных клиентов, использующих в своей повседневной жизни платежные карты, также наблюдается рост интереса клиентов к цифровым услугам, особенно к платежам с помощью цифровых кошельков Apple Pay и Google-кошелек (ранее Google Pay). В первом полугодии более 18% активных пользователей карт для ежедневных платежей как в магазинах, так и в Интернете использовали свои цифровые кошельки на смарт-устройствах.
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