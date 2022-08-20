Сезон отпусков: в каких странах латвийцы тратят больше всего?

В среднем за один платеж тратили около 28 евро. Наиболее активные платежи в Польше производились за продукты питания, топливо, составлявшие наибольшую часть расходов, а также за одежду, проживание и питание в заведениях общественного питания. При этом, хотя количество платежей в Германии и Италии было меньше, чем в Польше, средние суммы платежей там оказались выше - 34 и 50 евро соответственно. В Испании за два летних месяца средняя сумма платежа составила 42 евро, а в соседних Литве и Эстонии - 27 евро и 25 евро соответственно.

Картой за границей этим летом платят в два раза чаще

В целом платежи картами в ряде зарубежных стран в этом году по сравнению с прошлым выросли даже в два-три раза. Точно так же во многих странах заметно увеличилось количество потраченных денег - в некоторых местах рост расходов был даже трехкратным. Например, в июне 2021 года в Италии платежи картами Luminor были совершены более 5500 раз, а в июне этого года - почти 15 тысяч раз. Интересно, что в первые летние месяцы этого года расчеты в Великобритании по их количеству и размерам по сравнению с тем же периодом прошлого года почти утроились.

По сравнению с тем же периодом прошлого года активнее всего рассчитывались в Испании и Италии, что может указывать на то, что в прошлом году из-за различных ковид-ограничений люди предпочли путешествовать в более близкие места, в то время как этим летом ослабление ограничений по всей Европе поощряло все более дальние путешествия.

Также данные указывают, что в течение первого полугодия увеличилось количество активных клиентов, использующих в своей повседневной жизни платежные карты, также наблюдается рост интереса клиентов к цифровым услугам, особенно к платежам с помощью цифровых кошельков Apple Pay и Google-кошелек (ранее Google Pay). В первом полугодии более 18% активных пользователей карт для ежедневных платежей как в магазинах, так и в Интернете использовали свои цифровые кошельки на смарт-устройствах.