Партия: СПГ-терминал в Латвии появится позже. Все из-за правительства

"Следует сократить бюрократические процедуры для застройщиков терминала, а также присвоить терминалу статус объекта национальных интересов. Это входит в интересы национальной безопасности Латвии", - так Барбакс транслировал позицию "АП".

С учетом войны, которую Россия ведет в Украине, потребление природного газа в Латвии продолжит снижаться, в том числе самоуправления активно планируют замену газовых котлов централизованного отопления. Высокая цена на газ вынуждает отказываться от него в промышленности, но и домохозяйства все чаще меняют свои системы отопления на другие топливные или бестопливные тепловые технологии, поясняют в объединении партий.

"Тем не менее Латвия еще как минимум десятилетие будет нуждаться в природном газе. Основой энергосистемы Латвии являются работающие на газе рижские ТЭЦ. После полного отключения латвийских электросетей от России без мощностей рижских ТЭЦ будет невозможно в краткосрочной перспективе гарантировать стабильность поставок электроэнергии", - сказано в заявлении "Для развития/За!".

В объединении подчеркивают, что правительство должно обеспечить возможность поставок природного газа по самой минимальной цене.

"11 апреля этого года коалиция пришла к соглашению о необходимости СПГ-терминала для Латвии, Министерство экономики объявило прием заявок от претендентов, который закрылся в мае. Правительство констатировало, что есть два претендента и места на выбор. Однако затем наступила пауза, и до сих пор решение, которое позволило бы одному из этих претендентов начать строительство терминала, не принято, отмечают в партийном объединении.

Согласно общедоступной информации, оба претендента пообещали построить терминал в течение 12-15 месяцев. "Таким образом, если бы правительство приняло решение в июне, терминал заработал бы в 3-м квартале следующего года, и поставки газа на следующий отопительный сезон были бы обеспечены более надежно и, возможно, дешевле. Правительство затянуло с приемом решения, и терминал, скорее всего, будет построен только в начале 2024 года", - заявляют политики "Для развития/За!".

Как сообщалось, правительство может принять решение о реализации проекта СПГ-терминала на следующей неделе.