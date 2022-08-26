Терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, скорее всего, будет построен только в начале 2024 года, поскольку правительство затягивало решение по этому вопросу, изложил позицию "Для развития/За!" представитель партийного объединения Эдгар Барбакс.
Партия: СПГ-терминал в Латвии появится позже. Все из-за правительства
Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце подчеркивает, что строительство собственного СПГ-терминала имеет решающее значение для интересов национальной безопасности Латвии. "Россия в нашем регионе всегда политически манипулировала поставками и ценами на природный газ. На данный момент уже очевидно, что в прошлом году, готовясь к нападению на Украину, Россия сознательно начала сокращать поставки природного газа в Европу, стремительно подняв таким образом цены и увеличив риски", - говорит Пуце.
Политик поясняет, что Латвия будет нуждаться в природном газе еще как минимум десять, а то и 15 лет, потому-то и нужен СПГ-терминал. Пуце отмечает, что себестоимость этой услуги должна быть ниже, чем в Клайпеде и Палдиски. "У Латвии есть уникальная возможность получить такой терминал, потому что на нашей территории находится Инчукалнсское подземное хранилище", - подчеркивает политик.
"Для развития/За!" отмечает, что на следующей неделе Кабинет министров "после неоправданно долгой задержки" решит, следует ли и где строить терминал СПГ в Латвии. В партийном объединении подчеркивают, что при этом правительство должно убедить инвесторов в предсказуемости Латвии как партнера по региональной энергетической безопасности.
"Следует сократить бюрократические процедуры для застройщиков терминала, а также присвоить терминалу статус объекта национальных интересов. Это входит в интересы национальной безопасности Латвии", - так Барбакс транслировал позицию "АП".
С учетом войны, которую Россия ведет в Украине, потребление природного газа в Латвии продолжит снижаться, в том числе самоуправления активно планируют замену газовых котлов централизованного отопления. Высокая цена на газ вынуждает отказываться от него в промышленности, но и домохозяйства все чаще меняют свои системы отопления на другие топливные или бестопливные тепловые технологии, поясняют в объединении партий.
"Тем не менее Латвия еще как минимум десятилетие будет нуждаться в природном газе. Основой энергосистемы Латвии являются работающие на газе рижские ТЭЦ. После полного отключения латвийских электросетей от России без мощностей рижских ТЭЦ будет невозможно в краткосрочной перспективе гарантировать стабильность поставок электроэнергии", - сказано в заявлении "Для развития/За!".
В объединении подчеркивают, что правительство должно обеспечить возможность поставок природного газа по самой минимальной цене.
"11 апреля этого года коалиция пришла к соглашению о необходимости СПГ-терминала для Латвии, Министерство экономики объявило прием заявок от претендентов, который закрылся в мае. Правительство констатировало, что есть два претендента и места на выбор. Однако затем наступила пауза, и до сих пор решение, которое позволило бы одному из этих претендентов начать строительство терминала, не принято, отмечают в партийном объединении.
Согласно общедоступной информации, оба претендента пообещали построить терминал в течение 12-15 месяцев. "Таким образом, если бы правительство приняло решение в июне, терминал заработал бы в 3-м квартале следующего года, и поставки газа на следующий отопительный сезон были бы обеспечены более надежно и, возможно, дешевле. Правительство затянуло с приемом решения, и терминал, скорее всего, будет построен только в начале 2024 года", - заявляют политики "Для развития/За!".
Как сообщалось, правительство может принять решение о реализации проекта СПГ-терминала на следующей неделе.
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