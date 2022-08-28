На Facebook стало популярным видео, в котором рассказывается уже привычный посыл российской пропаганды: будто страны Балтии не состоялись и сами ничего не решают. Повествуется об уничтоженной промышленности, о том, что в Латвии нет экономики, а в странах Балтии в результате проведенных там опытов якобы самая высокая безработица и самые низкие доходы, при самой высокой инфляции. Однако эти утверждения неправдивы и вводят в заблуждение.
Правда ли, что в странах Балтии уничтожена промышленность, нет экономики и самая высокая безработица?
Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
На видео некий мужской голос на фоне сменяющихся картинок улиц, зданий и должностных лиц Латвии, Литвы и Эстонии рассказывает о плохой жизни, а также об опытах, которые некто якобы ставит над странами Балтии, и населении, с которым можно делать все, что угодно. О том, что всем, в том числе и Европе, на страны Балтии наплевать, но зато как «прибалтов жалели и даже уважали» в СССР.
Примерно трехминутное видео изначально опубликовано в соцсети TikTok. Затем пара пользователей опубликовали его на Facebook. В совокупности им поделилось больше тысячи человек. Озаглавлено видео словами: "Путин станцевал на похоронах Прибалтики! С Латвией походу покончено…". Анонимный рассказчик начинает свое повествование со слов о том, что "есть на земле три маленьких страны, которых никому не жалко". Якобы не жалко их ни Европе, ни США, ни собственным правителям, ни даже самим жителям. В течение всего видео рассказывается также, как в странах Балтии все плохо и будто всё решают другие:
"Над Литвой, Латвией и Эстонией все время ставят какие-то опыты. То закроют единственную на три страны атомную электростанцию, то уничтожат промышленность, то запретят получать газ по трубам, заставят за собственные деньги строить терминал для приема заокеанских молекул свободы, то на их территориях без конца проводятся какие-то учения, то прикажут перекрыть российский транзит в Калининградскую область и смотрят, что из этого получится".
Однако эти утверждения вводят в заблуждение.
Почему закрыли Игналинскую АЭС?
В 2009 году в Литве полностью прекратила свою работу Игналинская АЭС. Литва обязалась отключить ее при вступлении в Евросоюз. Эксперты отмечали ненадежность Игналинской АЭС, так как на ней установлены реакторы того же типа, что были на печально известной Чернобыльской АЭС, пишет Deutsche Welle. Оценки жертв трагедии после взрыва реактора Чернобыльской АЭС разнятся. Официальные данные свидетельствуют, что непосредственно из-за аварии 1986 года погибли 50 человек, а еще в пределах 4000 погибли от проблем со здоровьем, вызванных облучением.
Какие решения принимались по импорту российского газа?
Также никто извне газ по трубам получать не запрещал. Литва сама в апреле отказалась от импорта российского газа, стремясь к полной энергетической независимости от российского газа. Правительство Эстонии также решило в этом году отказаться от российского газа. Латвия тоже отказалась от поставок российского газа в начале апреля. Однако в июне Latvijas Gāze покупки возобновила, правда, не на прямую и в евро, а не рублях. В конце июля уже российский Газпром прекратил поставки газа, обосновывая это нарушениями условий отбора газа. В свою очередь в августе появились новости, что российский газ вновь поступает в Латвию через Эстонскую газоизмерительную станцию Лухамаа. Парламент Латвии в июле решил запретить импорт газа из России со следующего года.
Также никто не заставляет строить терминал для сжиженного природного газа (СПГ). Например, в Латвии такого еще нет. В Литве СПГ-терминал Клайпеды работу начал в 2014 году и его литовцы расценивали как символ своей энергетической независимости. Проект осуществили посредством государственного-частного партнерства. В Эстонии СПГ-терминал строится, работы планируют завершить в ноябре.
Кто и зачем проводит военные учения?
Военные учения проводить также никто не заставляет. Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО в 2004 году. Решения НАТО являются выражением коллективной воли всех 30 государств-членов, потому что все решения принимаются консенсусом. Учения НАТО проводятся и в других странах. На домашней странице Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии отмечают, что в мирное время задача НВС – тренироваться, поэтому каждый год проводятся военные учения. Со списком актуальных учений в 2022 году также можно ознакомиться на домашней странице НВС. После нападения России на Украину о безопасности региона начали говорить еще больше. Например, в мае этого года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал укрепить безопасность восточного фланга НАТО: "Каждая из балтийских стран нуждается в максимальном постоянном присутствии союзных сил НАТО, что включало бы подтверждение также систем противовоздушной и противоракетной обороны и других критически не хватающих в регионе возможностей".
Правда ли некто «приказал» прекратить транзит в Калининград?
Наконец, никто не приказывал Литве прекратить транзит в Калининград. В середине июня Литва остановила транзит в Калининград тех товаров, которые попали под санкции ЕС. Россия назвала действия Литвы «провокационными» и «незаконными». Литва же в ответ подчеркнула, что под запрет не попадает транзит пассажиров и грузов, не попадающих под санкции. Re:Check уже писал, что ЕС защитил Литву. 30 июня агентство Reuters сообщило, что ЕС пытается достичь компромисса с Литвой относительно Калининграда.
На видео также рассказывается, как хорошо странам Балтии жилось во время СССР:
"Это в тоталитарном СССР прибалтов жалели и даже уважали. Заводы им строили, культуру развивали. У них было минимум две киностудии, своя литература, свои композиторы. Их фильмы смотрели не только в СССР, но и в других странах. Европе ничего этого не нужно".
Автор видео утверждает, что некто ставит опыты над странами Балтии, и будто бы самостоятельно они решений не принимают. При этом не говорится, кто именно извне отдает приказы и ставит эксперименты, и с какой целью это делается.
Уничтожена ли промышленность?
Мифы об уничтоженной промышленности, разрушенном производстве и экономической отсталости Латвии годами распространяются российской пропагандой. Эти рассказы с новой силой начали распространять после того, как Латвия наряду с другими странами Европейского Союза (ЕС) начала вводить санкции против России. Re:Check ранее писал, что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. В целом производство и экономика в Латвии после вступления в ЕС значительно выросли.
Историк Гатис Круминьш примерно полтора года назад в разговоре с Re:Check назвал распространенное повествование о разрушении промышленности полным мифом, не соответствующим действительности. Он объяснил, что отрасль стала менее заметной. В качестве примера современной латвийской промышленности Круминьш привел Mikrotīkls, производителя беспроводного оборудования и маршрутизаторов. В 2020 году его оборот составил 354 млн евро, а прибыль – 82,4 млн евро. Компания имеет несколько сотен дистрибьюторов в 150 странах мира. Круминьш тогда сказал, что «по объему мы можем легко сравнить его с ВЭФ и с той же Радиотехникой”, которые часто приводятся в качестве примера "разрушенной" промышленности Латвии.
Историк также пояснил, что, благодаря гораздо более высокой производительности труда, объем промышленности сейчас довольно схож с тем, что было на 1990 год, хотя количество работающих в три раза меньше. Более того, в советский период примерно пятая часть латвийской продукции расходовалась за пределами страны, поэтому "то, что у нас здесь было больше промышленности, Латвии не приносило никакой пользы", поскольку эти доходы на территории Латвии не оставались.
Хотя на видео и пытаются указать, будто Европа не повлияла на благосостояние Латвии, но по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) видно, что объем промышленного производства в Латвии после вступления в ЕС не снизился, а продолжил расти.
Почему такая высокая инфляция?
Автор видео также утверждает следующее:
"Благодаря проведенным опытам на Прибалтике, там установилась самая высокая в Европе инфляция, самые низкие доходы населения, самая высокая безработица".
По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в Эстонии, Латвии и Литве в июле 2022 года действительно самый высокий уровень инфляции среди стран Евросоюза. Однако это не связано с некими неизвестными опытами, о которых говорит автор видео.
Экономист Банка Латвии Иева Опмане в своей статье также отмечает, что Латвия, Литва и Эстония находятся среди тех стран Еврозоны, в которых инфляция растет наиболее стремительно. Первым толчком прироста цен стала пандемия Covid-19, а затем нападение России на Украину спровоцировало новый масштаб прироста цен. По словам экономиста, инфляция в страны Балтии главным образом "импортирована". То есть на нее влияет упомянутый глобальный прирост цен на продукты питания и энергию. В свою очередь в потребительской структуре Латвии энергия и продукты питания имеют больший вес, чем в других странах Европы, где инфляция растет не так стремительно. Таким образом, здесь больше употребляются именно те продукты, на которые был самый стремительный рост цен, поэтому и инфляция тут выше.
Это же говорит порталу Tvnet и экономист Банка Латвии Олег Красноперов: "В странах Балтии, где уровень доходов по сравнению с государствами Западной и Центральной Европы низкий, продукты питания в структуре потребления занимают очень большой вес, поэтому, если цены на продовольствие подскакивают на 20 процентов, это автоматически сказывается на общем уровне инфляции. То же самое и с отоплением. Удельный вес расходов на энергоресурсы в наших странах очень высок. Это характерно для всех государств с низким уровнем доходов".
Правда, за эти годы в Латвии значительно выросли и минимальная, и средняя зарплата, которая в четвертом квартале 2021 года достигла 1277 евро. Для сравнения, например, в России с января по октябрь прошлого года средняя зарплата была 54 479 рублей или 464,83 евро в месяц по курсу валют на март (после 1 марта ЕЦБ прекратил публиковать обменный курс российского рубля).
Данные ЦСУ свидетельствуют, что после вступления в ЕС средние доходы на домохозяйство существенно повысились. Минимальная зарплата в Латвии 500 евро. Среди тех стран ЕС, в которых минимальная зарплата определена, это второй самый низкий уровень после Болгарии. Однако в Эстонии минимальная зарплата 654 евро, и она выше, чем, например, в Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии и Чехии. А в Литве минимальная зарплата 730 евро, что больше, чем, например, в Эстонии и Польше.
Об уровне жизни стран свидетельствуют данные о ВВП на душу населения (ППС). По информации Eurostat за 2019 год, ВВП на душу населения в странах Балтии ниже, чем в среднем по ЕС, однако не самый низкий в Европе. Кроме того, данные Всемирного банка за 2021 год показывают, что как в Латвии, так и в Литве и Эстонии ВВП на душу населения выше, чем в России.
Правда ли, что в странах Балтии самая высокая безработица?
Утверждение о том, что в Латвии, Литве и Эстонии будто "самая высокая безработица", – неправдиво. В июне этого года безработица в среднем по ЕС составила 6%, свидетельствует в августе опубликованная информация Eurostat. В Латвии в июне она была выше среднего по ЕС – 6,4%, а в Литве и Эстонии ниже – 5,8% и 5,7% соответственно. Безработица выше, чем в странах Балтии, была во Франции (7,2%), Швеции (7,6%), Италии (8,1%), Греции (12,3%), Испании (12,6%). В мае этого года самая высокая безработица среди стран ЕС была в Испании (13,1%), Италии (8,1%), Швеции (7,7%) и Франции (7,2%), свидетельствуют данные Eurostat. В Латвии (6,5%) уровень безработицы был выше, чем в среднем по ЕС, но не самым высоким. Безработица в Литве была 6%, а в Эстонии – 5,5%.
Что с латвийской экономикой?
Приводятся также слова министра экономики Латвии Илзе Индриксоне, что решение России остановить поставки газа в Латвию, существенно на население Латвии не повлияет. Автор видео слова министра высмеивает и продолжает:
"Там [в Латвии] в общем-то и экономики давно нет. Хотя министерша экономики, как выяснилось, есть".
Re:Check ранее также писал, что валовой внутренний продукт Латвии рос как до вступления в ЕС, так и после. Он снизился только после экономического кризиса 2008 года и в 2020 году, в связи с пандемией Covid-19. Хотя в 2020 году экономика Латвии в целом сократилась примерно на 3,5%, экспорт по сравнению с предыдущим годом даже вырос, сообщил портал общественных СМИ rus.lsm.lv. По данным ЦСУ, в 2020 году экспорт товаров достиг 13,2 млрд евро (рост на 224 млн, или на 1,7% по сравнению с 2019 годом), импорт составил 15,08 млрд, став меньше на 836 млн или на 5,3%.
В 2021 году общий ВВП Евросоюза оценивается в 14,4 триллиона евро. Наибольшая экономика у Германии (24,7% от общего уровня ЕС), за ней следует Франция и Италия. На другом конце Мальта (0,1%). Латвия и Эстония на одном уровне – 0,2%, как и у Кипра. В свою очередь у Литвы – 0,4%, также, как у Словакии и Хорватии.
Вывод: Распространенное в соцсетях видео про страны Балтии повторяет старые мифы российской пропаганды. В Латвии, Литве и Эстонии не самый низкий уровень безработицы, промышленность и ВВП в Латвии растет. А инфляция высокая не из-за неназванных экспериментов, а из-за глобального роста цен.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!