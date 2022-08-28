Правда ли, что в странах Балтии уничтожена промышленность, нет экономики и самая высокая безработица?

Это же говорит порталу Tvnet и экономист Банка Латвии Олег Красноперов: "В странах Балтии, где уровень доходов по сравнению с государствами Западной и Центральной Европы низкий, продукты питания в структуре потребления занимают очень большой вес, поэтому, если цены на продовольствие подскакивают на 20 процентов, это автоматически сказывается на общем уровне инфляции. То же самое и с отоплением. Удельный вес расходов на энергоресурсы в наших странах очень высок. Это характерно для всех государств с низким уровнем доходов".

Правда, за эти годы в Латвии значительно выросли и минимальная, и средняя зарплата, которая в четвертом квартале 2021 года достигла 1277 евро. Для сравнения, например, в России с января по октябрь прошлого года средняя зарплата была 54 479 рублей или 464,83 евро в месяц по курсу валют на март (после 1 марта ЕЦБ прекратил публиковать обменный курс российского рубля).

Данные ЦСУ свидетельствуют, что после вступления в ЕС средние доходы на домохозяйство существенно повысились. Минимальная зарплата в Латвии 500 евро. Среди тех стран ЕС, в которых минимальная зарплата определена, это второй самый низкий уровень после Болгарии. Однако в Эстонии минимальная зарплата 654 евро, и она выше, чем, например, в Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии и Чехии. А в Литве минимальная зарплата 730 евро, что больше, чем, например, в Эстонии и Польше.