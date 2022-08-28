Планируется ввести плату за резервируемые компаниями мощности солнечных батарей

Во избежание того, что спекулянты также смогли бы подавать заявки на проекты в порядке живой очереди, изменены сроки разработки и подготовки необходимых документов для развития электростанции.

Если раньше время ожидания с момента подачи заявки составляло два года, то теперь для новых проектов оно составляет девять месяцев. Это не коснется тех проектов, которые предприниматели успели подать до поправок.

Регулятор общественных услуг также рассматривает сейчас вопрос о том, как ввести плату за зарезервированные мощности. Это могло бы удержать разработчиков поддельных электростанций от заимствования мощности, поскольку им придется платить за нее каждый месяц. В Минэкономики отказались комментировать что-то, заявив, что "работа и обсуждение продолжаются, идут поиски оптимальных решений".

Председатель ответственной Комиссии Сейма по народному хозяйству обещает, что комиссия примет решение об этом в начале сентября. В неформальных беседах с экспертами энергетического рынка звучат угрозы обращения в Конституционный суд предпринимателей, у которых государство начнет просить деньги за зарезервированные мощности.

Торговец топливом Virši оборудовал несколько своих торговых точек солнечными панелями и планирует также построить два более крупных солнечных парка. Компании удалось реализовать проекты без особых заминок. Но там считают, что регулирование со стороны государства, получающего резервы мощности, должно было быть более жестким с самого начала.

Sadales tīkls утверждает, что на солнечные панели, которые жители установили или планируют установить в своих домах для производства энергии, не влияет отсутствие резерва мощности в сети. Потому что объемы их деятельности ничтожны по сравнению с электростанциями, которые предприниматели строили в порядке живой очереди.