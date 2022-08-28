В Sadales tīkls поданы 294 заявки на строительство электростанций средней мощности, но из-за отсутствия зарезервированных мощностей в очереди находятся 133 проекта. Sadales tīkls не раскрывает компании, зарезервировавшие сетевые мощности для строительства новых электростанций. В Латвии предприниматели хотят построить 300 новых электростанций, но почти половина проектов стоит в очереди из-за отсутствия зарезервированных мощностей, сообщает передача Nekā personīga.
Планируется ввести плату за резервируемые компаниями мощности солнечных батарей
Рост цен на энергоносители потряс всех. Нам обещают суровую зиму. Стоимость тепла и электроэнергии, по мнению экспертов, может достичь своего пика в начале следующего года.
Чтобы подготовиться к кризису, государство еще весной призвало граждан и предпринимателей покупать солнечные батареи. Как для собственного использования на крышах частных домов, так и для обустройства новых и больших электростанций.
Не извлекая уроков из предыдущих ошибок, государство организовало подачу заявок в порядке живой очереди. Первым пришел - первым получил. Есть подозрение, что спекулянты также воспользовались плохо организованной системой. Между тем несколько производственных компаний и самоуправлений не могут строить солнечные электростанции, потому что во многих местах Латвии исчерпаны все имеющиеся мощности электросетей.
Этим летом в новостях TV3 рассказывалось о самоуправлении Прейльского края, которое надеялось подать заявку на строительство 12 небольших станций солнечных батарей, чтобы оборудовать ими несколько своих учреждений. Это позволило бы сэкономить около 10 тысяч евро в месяц.
Строительство таких малых станций необходимо согласовывать с Sadales tīkls. В муниципалитете сказали, что другие уже зарезервировали мощности в электросетях для строительства подобных станций и поэтому у муниципалитета не хватает мощностей.
Две компании контролируют строительство и эксплуатацию станций с солнечными панелями в Латвии. Большие и мощные солнечные парки, предназначенные для производства перепродаваемой Latvenergo электроэнергии, регулируются оператором системы передачи Augstsprieguma tīkls. В хозяйстве компании есть линии электропередач высокой мощности.
А вот солнечные батареи, которые жители устанавливают на крышах своих частных домов, и небольшие электростанции, предназначенные, например, для Прейльского самоуправления или для некоторых заводов и других предприятий в основном для собственного потребления, контролируются Sadales tīkls.
Поскольку проходимость линий электропередач не бесконечна, строители солнечных электростанций должны получить "запас мощности" - это как бы некое подтверждение того, что задуманный ими проект сможет подключиться к линиям распределительной сети и они смогут получать произведенную электроэнергию. В крупных городах пропускная способность этой сети выше. В более отдаленных сельских районах - значительно ниже.
Sadales tīkls до этой недели получило 294 заявки на строительство средних электростанций по всей Латвии. Но почти половина - 133 поданных проекта - стоят в очереди, потому что на всех не хватает мощностей. В распределительных сетях не раскрывают информацию о том, кто подал заявку на строительство этих электростанций и зарезервированные мощности.
В отличие от регионов ситуация с резервами мощностей в каждой части Латвии разная. Например, в Сигулде четыре заинтересованных получили резерв мощности, а семь ждут своей очереди. Строить станции в Приекуле могут два желающих, но в очереди стоят еще восемь предпринимателей.
В Алсунге мощности хватает только на один новый проект - на очереди 11. А вот в Гробине электросеть настолько загружена, что для запланированных четырех новых станций мощности просто нет.
Строителей новых станций не оценивают по тому, действительно ли они планируют построить станцию и использовать ее или же среди заинтересованных лиц нашлись спекулянты, которые просто успели подать заявку первыми.
Энергоэксперты говорят, что даже сейчас земли, которые продаются вместе с выданными разрешениями на строительство на них станций солнечных батарей, продаются за астрономические суммы. Тем, кто пропустил заявку на резервы мощностей и остался вне очереди, предлагается подождать на случай, если кто-то выпадет из очереди.
Исторически реализация проектов альтернативной электроэнергии в Латвии связана с подозрениями в скрытой поддержке со стороны бизнесменов, близких к политикам и партиям. В начале 2000-х, когда начался бум малых ГЭС, в бизнесе засветились люди из Народной партии, а также члены семьи Айгарса Калвитиса и их деловые партнеры.
На лиепайской стороне ветряной парк в Гробине сначала был скрыт, а позже им открыто стала владеть семья Андриса Шкеле. Когда 13 лет назад Кабмин Валдиса Домбровскиса вместе с министром экономики Артисом Кампарсом объявил о закупке ветряной энергии, заявки подали 40 претендентов.
70% всех закупок оказалось в руках одной компании, потому что Минэкономики распределило возможности по развитию ветропарков в порядке живой очереди, как это происходит сейчас.
Во избежание того, что спекулянты также смогли бы подавать заявки на проекты в порядке живой очереди, изменены сроки разработки и подготовки необходимых документов для развития электростанции.
Если раньше время ожидания с момента подачи заявки составляло два года, то теперь для новых проектов оно составляет девять месяцев. Это не коснется тех проектов, которые предприниматели успели подать до поправок.
Регулятор общественных услуг также рассматривает сейчас вопрос о том, как ввести плату за зарезервированные мощности. Это могло бы удержать разработчиков поддельных электростанций от заимствования мощности, поскольку им придется платить за нее каждый месяц. В Минэкономики отказались комментировать что-то, заявив, что "работа и обсуждение продолжаются, идут поиски оптимальных решений".
Председатель ответственной Комиссии Сейма по народному хозяйству обещает, что комиссия примет решение об этом в начале сентября. В неформальных беседах с экспертами энергетического рынка звучат угрозы обращения в Конституционный суд предпринимателей, у которых государство начнет просить деньги за зарезервированные мощности.
Торговец топливом Virši оборудовал несколько своих торговых точек солнечными панелями и планирует также построить два более крупных солнечных парка. Компании удалось реализовать проекты без особых заминок. Но там считают, что регулирование со стороны государства, получающего резервы мощности, должно было быть более жестким с самого начала.
Sadales tīkls утверждает, что на солнечные панели, которые жители установили или планируют установить в своих домах для производства энергии, не влияет отсутствие резерва мощности в сети. Потому что объемы их деятельности ничтожны по сравнению с электростанциями, которые предприниматели строили в порядке живой очереди.
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