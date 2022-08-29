С октября в Риге вырастет плата за воду

На сайте ООО Rīgas ūdens сообщается, что в настоящее время плата за кубометр воды в столице составляет 1,02 евро, а тариф на канализационные услуги - 0,91 евро за кубометр. С 1 октября тариф на услуги водоснабжения составит 1,20 евро за кубометр, на канализационные услуги - 1,21 евро за кубометр.