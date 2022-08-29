В Риге плата за водоснабжение с октября вырастет более чем на 17%, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг.
С октября в Риге вырастет плата за воду
С октября в Риге вырастет плата за воду
На сайте ООО Rīgas ūdens сообщается, что в настоящее время плата за кубометр воды в столице составляет 1,02 евро, а тариф на канализационные услуги - 0,91 евро за кубометр. С 1 октября тариф на услуги водоснабжения составит 1,20 евро за кубометр, на канализационные услуги - 1,21 евро за кубометр.
Муниципальное предприятие ООО Rīgas ūdens в прошлом году работало с оборотом 55,832 млн евро и прибылью 5,516 млн евро.
Rīgas ūdens - крупнейшее в Латвии предприятие водоснабжения. Его основной капитал составляет 127,6 млн евро, а единственным владельцем является самоуправление Риги.
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