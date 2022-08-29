СПГ-терминал получит статус объекта национальных интересов

"Завтра мы в правительстве планируем принять решение о признании одного такого проекта объектом национальных интересов", - сказал премьер, пояснив, что это означает более легкую процедуру для более быстрой реализации проекта.

В ответ на просьбу уточнить, имеется ли в виду установление такого статуса для одного из двух заявленных проектов, Кариньш попросил дождаться решения заседания правительства во вторник, 30 августа.

Правительство в настоящее время получило заключения служб безопасности по конкретным претендентам, и на его основе Кабинет министров сможет принять конкретное решение, сказал глава правительства.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли государственная поддержка проекта, глава правительства пояснил, что принятие решения по СПГ-терминалу состоит из трех частей.

Первая часть - концептуальное соглашение о реализации проекта. Второй частью станет принятое во вторник решение об определении статуса объекта национальных интересов. Третий этап - это ведущееся в настоящее время под контролем Министерства экономики исследование трех возможных вариантов - частный проект, частно-государственное партнерство или полностью государственный проект.

Во вторник с принятием решения о реализации проекта СПГ-терминала станут ясны и сроки его строительства, сказал глава правительства.

Как сообщалось, в понедельник утром было созвано чрезвычайное заседание правительства, на котором единственным вопросом было строительство СПГ-терминала, однако сегодня решение не было принято.