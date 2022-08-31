У Latvijas gāze исторически наибольшая прибыль в первом полугодии

Компания сообщает, что концерн Latvijas gāze добился исторически лучших финансовых результатов в первом полугодии 2022 года благодаря дисциплинированному подходу к торговле и снижению рисков в 2021 году. Финансовые результаты за первый квартал стали основной причиной лучших финансовых результатов за шесть месяцев в истории.

В первом полугодии 2022 года Latvijas gāze продала потребителям в Латвии и за рубежом 5157 гигаватт-часов (ГВтч) природного газа. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года объем продаж снизился на 31%.

В компании объясняют снижение объемов продаж тем, что участники рынка решили не покупать газ российского происхождения до 1 января 2023 г., а также потребители пересмотрели возможности использования природного газа из-за высоких цен на природный газ и ограниченных вариантов поставок.