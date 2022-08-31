Нетто-оборот группы Latvijas gāze в первом полугодии составил 433,398 млн евро, что в 2,8 раза выше, чем в первом полугодии 2021 года, а чистая прибыль группы увеличилась в 15,5 раз и составила 84,547 млн евро. объявление компании фондовой бирже Nasdaq Riga.
У Latvijas gāze исторически наибольшая прибыль в первом полугодии
Компания сообщает, что концерн Latvijas gāze добился исторически лучших финансовых результатов в первом полугодии 2022 года благодаря дисциплинированному подходу к торговле и снижению рисков в 2021 году. Финансовые результаты за первый квартал стали основной причиной лучших финансовых результатов за шесть месяцев в истории.
В первом полугодии 2022 года Latvijas gāze продала потребителям в Латвии и за рубежом 5157 гигаватт-часов (ГВтч) природного газа. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года объем продаж снизился на 31%.
В компании объясняют снижение объемов продаж тем, что участники рынка решили не покупать газ российского происхождения до 1 января 2023 г., а также потребители пересмотрели возможности использования природного газа из-за высоких цен на природный газ и ограниченных вариантов поставок.
По тем же причинам Latvijas gāze прогнозирует значительно более низкие объемы продаж во второй половине 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. В первой половине 2022 года иностранные компании были более активны в закупках природного газа, так как более половины проданных объемов было реализовано в зарубежных странах и иностранным компаниям на латвийско-эстонской виртуальной торговой точке или в Инчукалнском подземном газохранилище.
Сегмент домохозяйств в первом полугодии 2022 года принес убытки, так как тариф был ниже стоимости природного газа и расходов на продажу. Несмотря на исторически лучший результат в первом полугодии 2022 года, необходимо учитывать прогнозы о том, что закупочная цена природного газа все же может быть значительно выше цены реализации, установленной в тарифе. В связи с этим во второй половине 2022 года сегмент домохозяйств может оказать потенциально существенное негативное влияние на финансовый результат Latvijas gāze.
В первом полугодии 2021 года Latvijas gāze работала с оборотом в 154,255 миллиона евро и получила прибыль в размере 5,445 миллиона евро.
Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
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