В некоторых банках начнут менять гривны на евро. Рассказываем, где и на каких условиях

Обмен предположительно начнется со следующей недели.

Процесс обмена будут обеспечивать филиалы Industra Bank в Риге и четырех городах Латвии и Rietumu banka в Риге.

Обмен не будет облагаться комиссией. Информация о точной дате начала обмена будет размещена на сайтах Банка Латвии, Industra Bank и Rietumu banka.

Обмену подлежат только банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, сильно поврежденные банкноты обмениваться не будут.

Максимальная сумма, которую может обменять один украинский беженец, составляет 10 000 гривен.

Обменные операции могут совершать все украинские беженцы, зарегистрированные в Латвии.

Курс гривны к евро устанавливается Национальным банком Украины. Курс пересматривается раз в неделю и публикуется на сайте Банка Латвии bank.lv.

Все гривны, обмененные в Industra Bank и Rietumu banka, будут проданы Банку Латвии, который обменяет их на евро в Национальном банке Украины. В этих операциях будет использоваться фиксированный обменный курс, установленный Национальным банком Украины, поэтому ни одна из вовлеченных сторон не получит прибыли от этих операций.