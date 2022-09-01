В некоторых банках начнут менять гривны на евро. Рассказываем, где и на каких условиях

В сотрудничестве между Банком Латвии и Национальным банком Украины с привлечением Industra Bank и Rietumu banka и с учетом потребностей украинских беженцев в Латвии в ближайшее время начнется обмен украинских гривен на евро, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.
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Обмен предположительно начнется со следующей недели.
Процесс обмена будут обеспечивать филиалы Industra Bank в Риге и четырех городах Латвии и Rietumu banka в Риге.
Обмен не будет облагаться комиссией. Информация о точной дате начала обмена будет размещена на сайтах Банка Латвии, Industra Bank и Rietumu banka.
Обмену подлежат только банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, сильно поврежденные банкноты обмениваться не будут.
Максимальная сумма, которую может обменять один украинский беженец, составляет 10 000 гривен.
Обменные операции могут совершать все украинские беженцы, зарегистрированные в Латвии.
Курс гривны к евро устанавливается Национальным банком Украины. Курс пересматривается раз в неделю и публикуется на сайте Банка Латвии bank.lv.
Все гривны, обмененные в Industra Bank и Rietumu banka, будут проданы Банку Латвии, который обменяет их на евро в Национальном банке Украины. В этих операциях будет использоваться фиксированный обменный курс, установленный Национальным банком Украины, поэтому ни одна из вовлеченных сторон не получит прибыли от этих операций.
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