Тариф на теплоснабжение Rīgas siltums может вырасти на 30%

С учетом того, что 88% тарифа на произведенную тепловую энергию составляет природный газ и расходы на природный газ являются относительно непостоянными, Latvenergo было предложено определить порядок применения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В решении комиссии тарифы на природный газ установлены в ценовом интервале от 10 до 225 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость.

В сентябре этого года тариф на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ-1, составляет 53,49 евро за мегаватт-час, а для ТЭЦ-2 - 54,41 евро за мегаватт-час.

В Latvenergo агентству LETA пояснили, что при цене природного газа 140 евро за мегаватт-час конечный тариф составит примерно 185-190 евро.

Повышенный тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 октября. Тарифы были повышены в связи с удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами, накопленными за последние отопительный сезон.

"Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за мегаватт-час", - комментирует председатель комиссии Алда Озола.

Комиссия напоминает, что с 1 октября домохозяйства будут получать государственную поддержку, которая автоматически отразится в счетах.