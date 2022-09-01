Важнейшее событие за август – впервые с 2020 года на рынке наблюдается снижение цен на серийные квартиры. Этому способствовали многие факторы, и прогнозируется, что падение цен может продолжиться и в последующие месяцы, если экономические условия существенно не изменятся, сообщает компания Latio.
Впервые за два года произошел спад цен на серийные квартиры
Для того, чтобы участникам рынка было легче сориентироваться в происходящем, компания Latio ежемесячно в "индексе уверенности на рынке жилья" обобщает пять показателей, наглядно характеризующих ситуацию за предшествующий месяц.
Данные "индекса уверенности покупателей жилья"* за август:
- 32 дня – в среднем столько времени потребовалось на продажу жилья по рыночной цене (в июле 28 дней);
- 14% жилья продано в течение одного месяца с момента размещения объявления (в июле 16%);
- 63% продавцов просили несоразмерно высокие цены по сравнению с рыночной ситуацией (в июле - 60%);
- 4% покупателей предложили более высокую цену, чем указано в объявлении (в июле 7%);
- 26% сделок прошли без привлечения кредитов (в июле 24%).
Анализируя рынок, можно сделать вывод, что в августе он стал немного активнее: по сравнению с июлем выросло количество объявлений и заключенных сделок. Одновременно увеличилось также количество дней, в течение которых жилье продается по рыночной цене. Это объясняется как более широким предложением и возможностью покупателей дольше взвешивать решение, так и опасениями покупателей о предстоящих расходах на отопительный сезон и вызванных инфляцией последствиях, в том числе существующим и еще возможным ростом EURIBOR. Кроме того, свое влияние оказывает политика кредитования банков, которая нередко становится более жесткой, например, при покупке имущества, требующего дополнительных вложений, могут попросить предъявить также смету запланированных работ и подтверждение того, что такие средства имеются в распоряжении покупателя.
Одновременно, по сравнению с январем текущего года, в августе на 58% выросло предложение серийных квартир. Существенный рост в основном формируют квартиры большой площади, часто с устаревшей отделкой, причем энергонеэффективные. Несмотря на то, что покупатели сейчас ищут противоположное, предложение новых проектов очень незначительное. В августе в Риге было доступно всего около 624 квартир в новостройках, что на 15% меньше по сравнению с январем этого года. Такая рыночная ситуация владельцам нерентабельных квартир еще позволяет продать свое имущество. Правда, не желая снижать цену, это стало значительно сложнее, и без привлечения специалистов-посредников, знающих специфику обращения к потенциальным покупателям и то, как выделить лучшие качества объектов, продажа в разумный срок почти невозможна.
Объясняя новинки в сегменте серийных квартир, аналитик рынка компании «Latio» Ксения Иевлева рассказывает: "За два года мы впервые видим снижение цен на серийное жилье. Хотя спад в целом сейчас невелик – -1%, – до конца года он может составить -6%. При этом необходимо учитывать обстоятельства, которые могут этому способствовать — известно, что в следующем полугодии предложение квартир в новых проектах вырастет. Несколько объектов будут сданы в эксплуатацию, также девелоперы планируют открыть несколько новых резерваций. Это, несомненно, внесет свои коррективы на рынке. Поэтому, учитывая все факторы, прогнозируется, что, если в мире опять не переживем какую-либо форс-мажорную ситуацию, эти условия будут способствовать и дальнейшему снижению цен на неликвидные серийные квартиры".
Оценивая сегмент частных домов, можно сделать вывод, что и в августе предложение компактных, отвечающих современным требованиям частных домов всё еще не может удовлетворить спрос.
"В Рижском районе в зависимости от состояния собственности и вида отопления цены на частные дома за год выросли на 5-10%. Хотя в публичном пространстве в последние месяцы нередко звучали мнения, что на рынок перед началом отопительного сезона должно выйти большое количество обогреваемых природным газом частных домов, сейчас такой тенденции не наблюдается. Напротив, сейчас владельцы такой собственности очень активно ищут альтернативные виды отопления – это подтверждают также эксперты рынка, и интенсивность использования нашего калькулятора энергоэффективности, люди хотят сравнить расходы существующего вида отопления с другими альтернативными видами отопления", - заключает К. Иевлева, высказывая прогнозы, что ситуацию немного может изменить начало отопительного сезона, так как часть собственников может не успеть произвести замену систем. Однако это не должно оказывать существенного влияния на рынок.
Несмотря на то, что в августе количество предложений на рынке жилья в целом выросло, оно не касается сегментов, актуальных для большинства желающих купить жилье. При этом наблюдаются более взвешенные действия покупателей при принятии решений. Это позволяет рынку стать немного более "здоровым", возвращаясь к логичным рыночным процессам и предоставляя возможности делать обоснованные прогнозы на будущее.
*Расчет индекса сделан на основе данных, предоставленных руководителями сделок Latio.
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