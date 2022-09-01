Впервые за два года произошел спад цен на серийные квартиры

Анализируя рынок, можно сделать вывод, что в августе он стал немного активнее: по сравнению с июлем выросло количество объявлений и заключенных сделок. Одновременно увеличилось также количество дней, в течение которых жилье продается по рыночной цене. Это объясняется как более широким предложением и возможностью покупателей дольше взвешивать решение, так и опасениями покупателей о предстоящих расходах на отопительный сезон и вызванных инфляцией последствиях, в том числе существующим и еще возможным ростом EURIBOR. Кроме того, свое влияние оказывает политика кредитования банков, которая нередко становится более жесткой, например, при покупке имущества, требующего дополнительных вложений, могут попросить предъявить также смету запланированных работ и подтверждение того, что такие средства имеются в распоряжении покупателя.