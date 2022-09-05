Стоимость евро по отношению к доллару достигла нового минимума за 20 лет

Стоимость евро по отношению к доллару США упала до 0,9884 доллара за евро на утренних торгах в понедельник.

Стоимость единой европейской валюты падает по отношению к доллару с начала года на фоне экономической неопределенности, вызванной вторжением России в Украину.

Кроме того, российский газовый концерн "Газпром" сообщил в пятницу, что при проведении ремонтных работ на единственной работающей газоперекачивающей установке главной компрессорной станции "Северного потока" были обнаружены технические неполадки, до устранения которых газопровод работать не будет.

В минувшую среду единственный действующий газоперекачивающий агрегат главной компрессорной станции "Северного потока" был остановлен на три дня на профилактические и плановые работы, что остановило перекачку газа из России в Германию. Поставки газа в Германию должны были возобновиться в субботу.