Стоимость евро по отношению к доллару США в понедельник упала до нового минимума с декабря 2002 года в связи со сделанным на прошлой неделе Россией заявлением о том, что из-за технических проблем не будут возобновлены поставки газа по газопроводу "Северный поток".
Стоимость евро по отношению к доллару достигла нового минимума за 20 лет
Стоимость евро по отношению к доллару США упала до 0,9884 доллара за евро на утренних торгах в понедельник.
Стоимость единой европейской валюты падает по отношению к доллару с начала года на фоне экономической неопределенности, вызванной вторжением России в Украину.
Кроме того, российский газовый концерн "Газпром" сообщил в пятницу, что при проведении ремонтных работ на единственной работающей газоперекачивающей установке главной компрессорной станции "Северного потока" были обнаружены технические неполадки, до устранения которых газопровод работать не будет.
В минувшую среду единственный действующий газоперекачивающий агрегат главной компрессорной станции "Северного потока" был остановлен на три дня на профилактические и плановые работы, что остановило перекачку газа из России в Германию. Поставки газа в Германию должны были возобновиться в субботу.
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