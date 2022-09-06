На повышение зарплат педагогов в 2023 году понадобится 139 млн евро

В 2024 году потребуется дополнительное финансирование в размере 255 млн евро, а в 2025 году - 276 млн евро.

По словам представителя Министерства образования и науки (МОН) Даце Калсоне, эти суммы могут измениться, так как данные еще нуждаются в уточнении.

Депутаты комиссии выразили недовольство неспособностью министерства объяснить, как именно рассчитывается финансовое влияние требований LIZDA, и запросили у МОН точных объяснений.

Глава LIZDA Инга Ванага заявила, что финансовые данные министерства неясные и непостоянные, а в расчетах иногда допускаются ошибки на сумму до 10 млн евро. Ванага призвала привлечь Министерство финансов, чтобы более точно и четко рассчитать финансовые последствия требований LIZDA.

По словам Озолса, методические материалы, над которым сейчас работает министерство, поможет снизить нагрузку на педагогов. Больше внимания будет уделяться разработке оцифрованных материалов, поскольку доступ к ним может быть обеспечен быстрее, а создание физических материалов занимает от трех до пяти лет.

7 октября в 10:00 состоится последнее заседание комиссии по урегулированию забастовочных требований учителей.

Забастовка планируется с 19 сентября. Профсоюз намерен прекратить забастовку только после того, как правительство удовлетворит два требования - о сбалансированной рабочей нагрузке и о согласовании графика зарплат педагогов с принципами расчета зарплат.