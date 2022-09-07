Компания Rīgas siltums взяла кредит в 25 миллионов евро

По мнению кредитора Swedbank, это позволит значительно стабилизировать финансовые потоки компании в условиях, когда цены на энергоресурсы очень быстро меняются.

"Такую практику мы внедряем каждый год. Мы должны регулярно платить нашим поставщикам за поставленную энергию, а потребители тепловой энергии должны платить нам за потребленное тепло к определенному числу следующего месяца.

В ситуации, когда потребление тепловой энергии и счета за отопление значительно увеличиваются в период активного отопительного сезона, кредитная линия помогает стабилизировать финансовый поток", - подчеркнул председатель правления компании.

Rīgas siltums производит примерно 30% необходимого Риге тепла на своих электростанциях, из которых 50% производится из древесной щепы, а остальные 50% - из природного газа. С другой стороны, 70% тепла закупается у независимых производителей, где крупнейшим поставщиком является Latvenergo.

"Мы рады быть долгосрочным финансовым партнером теплоснабжающей компании латвийской столицы. За это время мы убедились в энтузиазме сотрудников компании, способности находить решения и профессиональном подходе к обеспечению стабильной работы даже в такое экономически сложное время. Выданный сейчас кредит мы рассматриваем как своего рода социально ответственное финансирование, основанное не только на экономических расчетах, как это было бы в период стабильного и устойчивого развития", - говорит Евгений Иванов, представитель Swedbank.

АО Rīgas siltums является основным поставщиком тепловой энергии в Риге, который производит, передает и продает тепловую энергию, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения зданий, использующих тепловую энергию. Компания была основана в 1995 году, а ее крупнейшими акционерами являются Рижское самоуправление (49%) и латвийское государство (48,995%), а также миноритарные акционеры SIA Enerģijas risinājumi.RIX (2%) и АО Latvenergo (0,005%).