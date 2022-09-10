У санатория "Белоруссия" в Юрмале сменился учредитель. Так Минск пытается обойти санкции

Теперь учредителем учреждения "Санаторий "Белоруссия" в Юрмале определен Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. До этого санаторий находился в структуре Управления делами президента.

В отношении санатория, из-за его принадлежности у Управделами президента, были введены санкции. Работа учреждения была заблокирована, в Латвии стали готовить законопроект о его изъятии.

Ранее аналогичным образом из-под санкций попытались вывести "Санаторий "Беларусь" в Друскининкае, который принадлежал главному хозяйственному управлению Управления делами президента, оказавшемуся под санкциями ЕС еще в конце 2020 года. Сейчас учредитель санатория "Беларусь" в Друскининкае — Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В настоящее время санаторий принимает граждан ЕС, направление белорусов в санаторий в Друскининкае приостановлено до 15 сентября текущего года.