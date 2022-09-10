Правительство Беларуси сменило учредителя латвийского санатория "Белоруссия", сообщает белорусский новостной портал Zerkalo.io. Соответствующее постановление премьер-министра Беларуси Романа Головченко было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
У санатория "Белоруссия" в Юрмале сменился учредитель. Так Минск пытается обойти санкции
Теперь учредителем учреждения "Санаторий "Белоруссия" в Юрмале определен Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. До этого санаторий находился в структуре Управления делами президента.
В отношении санатория, из-за его принадлежности у Управделами президента, были введены санкции. Работа учреждения была заблокирована, в Латвии стали готовить законопроект о его изъятии.
Ранее аналогичным образом из-под санкций попытались вывести "Санаторий "Беларусь" в Друскининкае, который принадлежал главному хозяйственному управлению Управления делами президента, оказавшемуся под санкциями ЕС еще в конце 2020 года. Сейчас учредитель санатория "Беларусь" в Друскининкае — Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В настоящее время санаторий принимает граждан ЕС, направление белорусов в санаторий в Друскининкае приостановлено до 15 сентября текущего года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!