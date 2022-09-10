Биржевые цены на электроэнергию в странах Балтии

В Эстонии самая высокая цена - 359,14 евро за мегаватт-час - это биржевая цена на электроэнергию сегодня вечером с 21 до 22 часов, а самая дешевая - с 7 до 8 утра, когда цена упала до 85,32 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество в воскресенье, 10 сентября, стоит 338,63 евро, что на 51,8% больше, чем в Эстонии.

В Финляндии электричество в эту субботу стоит столько же, сколько в Эстонии.

В эту субботу больше всего за электроэнергию приходится платить в норвежских городах Осло, Кристиансанн и Берген, где средняя цена за мегаватт-час составляет 410,41 евро.

В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена в августе этого года составляла 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 87,03 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем цена выросла более чем вдвое, на 54,9 процента.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию также датируется августом – 17 августа, кода средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2 процента больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, которого цена достигла 8 августа этого года. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.

До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

Цены в зоне Nord Pool в Эстонии (EE), Латвии (LV), Литвы (LT), Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час: 10.09 09.09 08.09 07.09 06.09 EE 223,02 270,60 300,24 385,24 261,94 LV 338,63 290,96 314,79 436,06 324,59 LT 338,63 291,08 323,15 436,06 334,30 FI 223,02 270,60 300,24 385,24 261,94 SYS 273,90 241,24 309,32 384,14 315,97