Давление на Украину, чтобы она согласилась с Россией и смирилась с потерей территорий, приведет не к миру, а к еще большим угрозам в будущем, причем в более широком масштабе, заявил после визита на Украину президент Латвии Эгил Левитс.
Левитс: давление на Украину ради "плохого мира" может привести к еще большим угрозам
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Президента, Левитс принял участие в конференции по европейской стратегии в Киеве, где выступил в нескольких дискуссиях.
"Россия начала идеологическую войну не только против Украины, но и против всего мира. Наш долг в этой войне очень прост - оказать Украине всемерную военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку.
Это наша инвестиция в безопасность и свободы Украины и всей Европы. Я уверен, что после победы Украина будет одной из сильнейших европейских стран - восстановленной из руин, европейской, современной, экономически стабильной, и - прежде всего - украинцы будут единой нацией ", - сказал Левитс на конференции.
По мнению Левитса, переговоры с агрессором о возможных компромиссах не имеют долгосрочного смысла, поскольку "подлинный мир может быть достигнут только тогда, когда обе стороны признают международное право".
"Любое давление на Украину с целью смириться с территориальной потерей не приведет к миру, наоборот - создаст большую угрозу в будущем, еще в большем масштабе", - подчеркнул латвийский политик.
В дискуссии о санкционной политике в отношении России президент Латвии выразил позицию, что "очень важно сохранять санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет".
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