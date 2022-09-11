Левитс: давление на Украину ради "плохого мира" может привести к еще большим угрозам

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Президента, Левитс принял участие в конференции по европейской стратегии в Киеве, где выступил в нескольких дискуссиях.

"Россия начала идеологическую войну не только против Украины, но и против всего мира. Наш долг в этой войне очень прост - оказать Украине всемерную военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку.

Это наша инвестиция в безопасность и свободы Украины и всей Европы. Я уверен, что после победы Украина будет одной из сильнейших европейских стран - восстановленной из руин, европейской, современной, экономически стабильной, и - прежде всего - украинцы будут единой нацией ", - сказал Левитс на конференции.

По мнению Левитса, переговоры с агрессором о возможных компромиссах не имеют долгосрочного смысла, поскольку "подлинный мир может быть достигнут только тогда, когда обе стороны признают международное право".

"Любое давление на Украину с целью смириться с территориальной потерей не приведет к миру, наоборот - создаст большую угрозу в будущем, еще в большем масштабе", - подчеркнул латвийский политик.

В дискуссии о санкционной политике в отношении России президент Латвии выразил позицию, что "очень важно сохранять санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет".