Пустой Инчукалнс: кто виноват в отопительном кризисе?

Это означает, что газ из России шел только тогда, когда поток из Литвы останавливался.

Latvijas gāze продолжала закупать российский газ, только в меньших объемах, чем в предыдущие годы.

Когда "Газпром" обязал платить за российский газ в рублях, Latvijas gāze запросило разрешение на это у Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK), но получило отказ. Latvijas gāze продолжает покупать российские ресурсы, только у посредников.

В конце июля Россия полностью прекратила поставки газа в Латвию. Чиновники стали выяснять, сколько Latvijas gāze успело закачать в Инчукалнс, оказалось - всего один тераватт-час.

11 августа правительство возложило на Latvijas gāze обязанность по созданию резервов для домохозяйств в размере одного тераватт-часа - именно такое количество в то время хранилось в Инчукалнсе на имя предприятия. Предприятие утверждает, что уже продало две трети этого газа другим клиентам.

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Долгосрочные аукционы в Клайпеде требуют, чтобы участники торгов в течение трех лет имели большой объем сделок со сжиженным газом. Но существуют и исключения для крупнейших игроков рынка, таких как Latvijas gāze.

Неожиданностью для политиков стало то, что сами компании не поставляют необходимый рынку газ по широко открытому коридору из Клайпеды. Никакие встречи на высшем уровне с отраслевыми компаниями для координации деятельности не проводились.