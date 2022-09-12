Латвия встретила осень с недостаточными запасами газа и огромными счетами. Политики нашли удобного козла отпущения, чтобы переложить вину - Latvijas gāze. Компания не создала запасов и не нашла альтернативы газу из России. Однако действия самих политиков и чиновников по предотвращению энергетического кризиса тоже затянулись, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Пустой Инчукалнс: кто виноват в отопительном кризисе?
Жители и предприниматели Латвии потребляют около 12 тераватт-часов газа в год. Летом газ используется намного меньше, поэтому в этот период обычно заполняется Инчукалнское хранилище. Зимой расходуется то, что там хранится. Все годовое потребление Латвии могли бы обеспечить около 12 судов со сжиженным газом. В настоящее время единственное место в странах Балтии, куда они могут пришвартоваться - это Клайпедский терминал.
Весной-летом этого года полностью заполнить Инчукалнс не удалось, газ был закачан лишь наполовину. Латвийские компании хранят там пять-шесть тераватт-часов. Четыре были введены Latvenergo для эксплуатации ТЭЦ-2 и резерва национальной безопасности. Сколько осталось до конца отопительного сезона в апреле 2023 года, никто не может сказать, потому что данные о том, сколько котельных или заводов перешли с газа на другие источники энергии, не собраны.
В начале марта за закрытыми дверями правительство решило изменить принцип подачи газа в Инчукалнс. До сих пор предпочтение отдавалось Latvijas gāze как крупнейшему пользователю хранилища, которое получало газ из России, но в марте приоритетным стало направление Клайпеды.
Это означает, что газ из России шел только тогда, когда поток из Литвы останавливался.
Latvijas gāze продолжала закупать российский газ, только в меньших объемах, чем в предыдущие годы.
Когда "Газпром" обязал платить за российский газ в рублях, Latvijas gāze запросило разрешение на это у Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK), но получило отказ. Latvijas gāze продолжает покупать российские ресурсы, только у посредников.
В конце июля Россия полностью прекратила поставки газа в Латвию. Чиновники стали выяснять, сколько Latvijas gāze успело закачать в Инчукалнс, оказалось - всего один тераватт-час.
11 августа правительство возложило на Latvijas gāze обязанность по созданию резервов для домохозяйств в размере одного тераватт-часа - именно такое количество в то время хранилось в Инчукалнсе на имя предприятия. Предприятие утверждает, что уже продало две трети этого газа другим клиентам.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
Долгосрочные аукционы в Клайпеде требуют, чтобы участники торгов в течение трех лет имели большой объем сделок со сжиженным газом. Но существуют и исключения для крупнейших игроков рынка, таких как Latvijas gāze.
Неожиданностью для политиков стало то, что сами компании не поставляют необходимый рынку газ по широко открытому коридору из Клайпеды. Никакие встречи на высшем уровне с отраслевыми компаниями для координации деятельности не проводились.
Управляющий AJ Power Роберт Самтиньш говорит, что были поставщики, которые хотели закачивать газ в латвийские хранилища и продавать его на рынке Балтии, но все пропускные способности были зарезервированы. Статистика, которую публикует Conexus, свидетельствует, что не вся мощность, зарезервированная компаниями, была использована. В течение этого года разница между зарезервированным и фактически переданным составляет почти два тераватт-часа. Это огромное количество, которое за то время можно было закачать в хранилища.
Инчукалнское газохранилище и газотранспортные сети принадлежат Conexus Baltic Grid. В компании исключают вероятность, что кто-то мог злонамеренно перекрыть дорогу из Литвы. Самые большие дыры в потоке газа связаны с ремонтом Клайпедского терминала в апреле и возобновлением в июне работы завода Achema, крупнейшего потребителя газа в Литве.
В Conexus считают, что случаи, когда кто-то хотел купить мощность, но не смог - единичны. Владелец литовских передающих сетей Amber Grid пояснил Nekā personīga, что неиспользуемые мощности, вероятно, означают, что компании предложили их на вторичном рынке, но не нашли покупателя. С ноября пропускная способность соединения Латвия - Литва увеличится примерно на треть. Теперь упрощена система резервирования пропускной способности трубопровода - резервы можно делать одновременно как с литовской, так и с латвийской стороны.
Работу Conexus курирует Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK). Ее представители не согласились на интервью, но ответили письменно, что никаких жалоб к ним не поступало, поэтому не была инициирована и проверка.
Регулятор также утверждает тарифы на газ, проверяя их обоснованность. Поэтому компанию удивила прибыль Latvijas gāze за первое полугодие - 85 миллионов евро. SPRK утверждает, что Latvijas gāze заработало эту сумму, продавая газ другим компаниям, и понесло убытки в части домохозяйств.
Буквально на этой неделе Еврокомиссия обсуждает введение налога на прибыль для энергетических компаний. Так, часть от их прибыли будет направлена на сдерживание роста цен. В Латвии это коснется и Latvenergo, прибыль которой в первом полугодии составила 142 миллиона долларов. Минэкономики не хочет этого допускать, так как прибыль планируется инвестировать в совместный проект ветропарка Latvenergo и Latvijas valsts meži.
В процессе открытия рынка газа изменился и состав акционеров Latvijas gāze. Чтобы уменьшить влияние российских компаний, одним из ее акционеров стал люксембургский Marguerite Fund. Передача спросила у фонда, довольны ли они работой Latvijas gāze в условиях энергокризиса. Фонд отказался комментировать "политические вопросы".
Торговцы газом критикуют правительство за то, что никто не хочет брать на себя политическую ответственность и эффективно управлять кризисом. Например,
теплоснабжающие компании весной не покупали дорогой газ, опасаясь, что потом цена упадет и их обвинят в расточительности. Не было никакого сигнала о том, что это правильно и что большие счета жителям будут компенсированы. Сейчас газ еще дороже и купить его труднее.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш признает, что нынешнего плана, предусматривающего компенсацию половины увеличения счетов за отопление, будет недостаточно. Новый план состоит в том, чтобы установить потолок цен на отопление. Стоимость, которая превысит этот показатель, будет оплачена государством.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!