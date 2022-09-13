В Рижском порту планируют построить самый большой парк солнечных панелей в Латвии

Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: «На сегодняшний день это самый амбициозный рижский проект по созданию новых источников энергии. Солнечный парк будет производить зеленую энергию для портовых и рижских предприятий, а также, скорее всего, снизит стоимость электроэнергии для всех рижан. Рижский порт является крупнейшим промышленным парком в странах Балтии с неиспользованным до сих пор экономическим потенциалом в районе Спилве. Работая с инвесторами и потенциальными заказчиками над созданием индустриального парка Spilve, мы видим потенциал для развития зеленой энергетики – в первую очередь для парка солнечных батарей, а затем для развития водородных технологий. Более того, сегодняшние международные производители и логистические цепочки требуют «более экологичных транспортных коридоров», а солнечный парк — это возможность предложить экологически чистую и дешевую энергию портовым стивидорам. Благодаря этому Рижский порт станет гораздо более конкурентоспособным для инвестиционных проектов, чем любой другой порт в регионе. И самое главное – это большой шаг Риги и Латвии в направлении энергетической независимости».