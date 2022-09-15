Яунземе: каждый раз, когда мы раскрываем коррупцию, Рейрс становится агрессивен

"У меня нулевая терпимость к коррупции! Я могу внедрить в службе антикоррупционные системы, позволяющие вычислить недобросовестную деятельность и поймать виновных, назначить сильного главу Управления внутренней безопасности (УВБ), усилить это управление, ввести другие меры, но я не могу повлиять на то, что каждую секунду в мире рождается преступный ум", - говорит Яунземе.

Она подчеркивает, что искоренение недобросовестных сотрудников происходит и будет происходить, и эта проблема, к сожалению, существует в госуправлении. Если бы этой проблемы не было, СГД не тратила бы средства на содержание УВБ.

"Во-первых, есть еще оптимисты, которые считают, что антикоррупционные системы, введенные СГД, на них не распространяются и их никогда не поймают. Их поймают! И да, я уже могу сказать, что будут еще задержания. Во-вторых, не могу не отметить отношение министра финансов к работе СГД. Мы создаем среду, чтобы не было коррупции, мы расследуем, задерживаем, но каждый раз, когда есть результат, когда коррупцию обнаруживают, реакция министра агрессивна, он заявляет, что ничего не делается для предотвращения коррупции", - комментирует Яунземе.