Каждый раз, когда Служба государственных доходов (СГД) обнаруживает коррупцию, реакция министра финансов Яниса Рейрса бывает агрессивной, заявила агентству LETA через своего советника Андрея Вайварса отстраненная от должности генеральный директор СГД Иева Яунземе.
Яунземе: каждый раз, когда мы раскрываем коррупцию, Рейрс становится агрессивен
"У меня нулевая терпимость к коррупции! Я могу внедрить в службе антикоррупционные системы, позволяющие вычислить недобросовестную деятельность и поймать виновных, назначить сильного главу Управления внутренней безопасности (УВБ), усилить это управление, ввести другие меры, но я не могу повлиять на то, что каждую секунду в мире рождается преступный ум", - говорит Яунземе.
Она подчеркивает, что искоренение недобросовестных сотрудников происходит и будет происходить, и эта проблема, к сожалению, существует в госуправлении. Если бы этой проблемы не было, СГД не тратила бы средства на содержание УВБ.
"Если бы все в обществе были честными, нам вряд ли понадобилась бы и Государственная полиция", - говорит Яунземе.
Она также указывает на два аспекта.
"Во-первых, есть еще оптимисты, которые считают, что антикоррупционные системы, введенные СГД, на них не распространяются и их никогда не поймают. Их поймают! И да, я уже могу сказать, что будут еще задержания. Во-вторых, не могу не отметить отношение министра финансов к работе СГД. Мы создаем среду, чтобы не было коррупции, мы расследуем, задерживаем, но каждый раз, когда есть результат, когда коррупцию обнаруживают, реакция министра агрессивна, он заявляет, что ничего не делается для предотвращения коррупции", - комментирует Яунземе.
Она также подчеркивает, что на данный момент дело о коррупции даже не дошло до суда, но министр финансов уже нашел виновного.
"Да, в последнее время было много задержаний, но почему?! Потому что последние несколько лет СГД действительно работала над этой проблемой, а не просто создавала имитацию бурной деятельности", - говорит Яунземе.
Она также добавила, что именно Минфин приказал главе СГД восстановить на работе уволенного за недобросовестное поведение таможенника. В то же время Яунземе выразила надежду, что с последними задержанными не повторится тот же сценарий.
Уже сообщалось, что Рейрс возбудил дисциплинарное дело и отстранил Яунземе.
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