На прошлой рабочей неделе цены на топливо продолжили снижаться в Риге и Вильнюсе, а также в Таллинне, где они не менялись с конца августа, свидетельствуют собранные агентством LЕТА данные об изменении цен на топливо в столицах стран Балтии.
В странах Балтии снижаются цены на топливо
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за эстонской столицей следовала Рига, а самый дешевый бензин продавался в Вильнюсе. При этом цена на дизельное топливо была самой высокой в Таллинне, а самой низкой - в Риге.
В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 1,1% - до 1,744 евро за литр, дизельное топливо также подешевело на 1,1% и в пятницу стоило 1,834 евро за литр.
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 1,2% - до 1,719 евро за литр. При этом цена дизельного топлива сократилась на 0,5% и составила 1,839 евро за литр.
На заправках Circle K в Таллинне бензин 95-й марки стоил 1,829 евро за литр, что на 3,7% меньше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива снизилась на 2,6% - до 1,849 евро за литр.
Цены на автомобильный газ в Риге и Вильнюсе в течение недели не изменились и составляли 0,825 евро и 0,752 евро за литр соответственно. При этом в Таллинне цена автогаза выросла на 1,1% до 0,88 евро за литр.
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