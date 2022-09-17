В странах Балтии снижаются цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за эстонской столицей следовала Рига, а самый дешевый бензин продавался в Вильнюсе. При этом цена на дизельное топливо была самой высокой в Таллинне, а самой низкой - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 1,1% - до 1,744 евро за литр, дизельное топливо также подешевело на 1,1% и в пятницу стоило 1,834 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 1,2% - до 1,719 евро за литр. При этом цена дизельного топлива сократилась на 0,5% и составила 1,839 евро за литр.

На заправках Circle K в Таллинне бензин 95-й марки стоил 1,829 евро за литр, что на 3,7% меньше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива снизилась на 2,6% - до 1,849 евро за литр.

Цены на автомобильный газ в Риге и Вильнюсе в течение недели не изменились и составляли 0,825 евро и 0,752 евро за литр соответственно. При этом в Таллинне цена автогаза выросла на 1,1% до 0,88 евро за литр.